Calciomercato Roma, addio Mourinho: il tradimento in Serie A prende quota

Calciomercato Roma, l’addio di José Mourinho ai giallorossi a fine stagione prende quota: clamoroso tradimento in Serie A.

L’ultimo turno del campionato di Serie A prima della sosta per le partite di qualificazione agli Europei delle nazionali ha lasciato una lunga coda di veleni e polemiche. In particolare i due big match Lazio-Roma e Inter-Juventus hanno lasciato il segno.

Nel calcio, si sa, comandano i risultati anche per quelli che sono i discorsi che riguardano il futuro. Il ko interno contro la Juventus ha rimesso in discussione il futuro dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. La qualificazione ai quarti di finale di Champions League ottenuta contro il Porto era valsa la conferma.

Anche il sorteggio è stato favorevole: contro il Benfica c’è la possibilità di qualificarsi per le semifinale e affrontare poi la vincente tra Napoli e Milan. Il sogno di raggiungere la finale come nello storico Triplete è ancora vivo. A proposito di Triplete, le quote sul calciomercato del bookmaker Goldbet rendono concreto un clamoroso ritorno di José Mourinho sulla panchina dell’Inter proprio al posto di Simone Inzaghi.

Calciomercato Roma, Mourinho all’Inter opzione calda per i bookmaker

Su Goldbet c’è infatti in palinsesto un mercato sul futuro di José Mourinho. Le quote riguardano la prossima squadra dell’allenatore portoghese, con data di scadenza fissata per il 31 agosto.

L’opzione più probabile è la conferma alla Roma, bancata a 1.85: del resto lo “Special One” ha ancora un anno di contratto con i giallorossi e la società pare ancora essere schierata con lui nonostante i risultati non eccellenti in campionato, dove la qualificazione alla prossima Champions League è tutt’altro che sicura.

A seguire, a sorpresa, non c’è più un futuro in Premier League. Le opzioni Chelsea (7.50) e Tottenham (7.50) sono lontane, così come il ruolo di commissario tecnico di una nazionale (c’è il Brasile ancora alla ricerca). Niente PSG (quota 10.00) o Real Madrid (15.00) secondo i quotisti, la meta più probabile è un clamoroso ritorno all’Inter (2.75).

Il futuro di Simone Inzaghi è in discussione, a meno di un trionfo in Champions League l’allenatore potrebbe pagare i risultati deludenti in campionato dove non è mai stato in grado di lottare per l’obiettivo già sfuggito lo scorso anno, ovvero lo Scudetto.