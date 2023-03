Blitz per la firma, Roma e Juventus a mani vuote: dalle parole ai fatti

Calciomercato Roma, dal Portogallo trapelano ulteriori novità in merito alla possibile svolta per il rinnovo del suo contratto.

Gli intrecci tra la Roma e la Juventus potrebbero continuare a calamitare l’attenzione mediatica anche in sede di calciomercato. Giallorossi e bianconeri sono infatti alla ricerca di innesti importanti in termini qualità-prezzo con i quali rimpolpare i rispettivi organici.

Sotto questo punto di vista i discorsi riguardanti i possibili innesti sulle corsie laterali assumono una valenza di nevralgica importanza. Di quest’oggi è la notizia dell’operazione alla quale si è sottoposto Rick Karsdorp che chiaramente terrà fuori l’olandese fino a fine stagione. Sul versante opposto, invece, Mourinho può dirsi soddisfatto della crescita di Leonardo Spinazzola, che sembra essere definitivamente ritornato sui suoi livelli. Pinto, però, sta comunque scandagliando il terreno per capire la fattibilità di determinate operazioni. Tra le proposte finite al vaglio del GM della Roma impossibile non menzionare quella legata ad Alex Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica.

Calciomercato Roma, sprint del Benfica per il rinnovo di Grimaldo

Quale sarà il futuro di Grimaldo? Una domanda alla quale ora come ora è difficile rispondere con certezza. Lo spagnolo, infatti, sembrava ad un passo dal lasciare il club lusitano. Tante sono le offerte ricevute dal laterale di piede mancino, che in Serie ad esempio fa gola a quasi tutti i top club. Roma, Inter, Juventus, Milan e Napoli in tempi e modi diversi hanno provato a capire la fattibilità dell’operazione, pur non affondando ancora il colpo. Grimaldo ha però diversi estimatori anche in Liga e in Premier League, con Wolverhampton e Nottingham Forest che hanno effettuato i primi sondaggi esplorativi.

Secondo quanto riferito da A Bola, però, il presidente del Benfica Rui Costa sarebbe intenzionato a sfruttare la sosta delle Nazioni per riuscire ad avvicinarsi alle richieste del calciatore e trovare un accordo di massima per il rinnovo. Le “Aquile” sarebbero pronte a sforare il tetto dei due milioni di euro a stagione (imposto come limite massimo), aggiungendo eventualmente un premio alla firma e dei bonus legati a rendimento e prestazione. I feed-back lanciati da Grimaldo in questo senso sono molto positivi e il Benfica premerà sull’acceleratore per riuscire a trovare il bandolo della matassa.