Calciomercato Roma, Conte-Mourinho ribaltone totale: “Non mi stupirei”

L’attuale allenatore del Tottenham è a un passo dal lasciare la società e la Roma è una delle papabili in vista del prossimo calciomercato

Il futuro di Mourinho e della Roma ultimamennte non sembra più così sicuro. Da una parte arrivano voci che vorrebbero l’allenatore portoghese lontano dalla società, dall’altra, invece, rassicurazioni come quella arrivata dopo il derby, con i Friedkin che hanno appoggiato il tecnico. Tiago Pinto ha anche dimostrato che gli attriti di cui molti parlano in realtà non esistono, avendo difeso lo Special One personalmente nella pancia dell’Olimpico.

Sulle tracce dell’allenatore della Roma ci sono diversi club. Il primo su tutti è di sicuro il Chelsea, che ha intenzione di cambiare la guida del club dopo il decimo posto in campionato. I Blues, infatti, non se la stanno passando bene e hanno diversi problemi nell’ottenere risultati positivi. Per questo hanno messo José nel mirino, così come hanno fatto anche Portogallo e Brasile subito dopo il Mondiale in Qatar.

Per prendere il posto del portoghese, uno dei nomi più caldi è quello di Antonio Conte, allenatore salentino del Tottenham in rotta con la società. Le strade tra l’ex Inter e il club di Londra Nord sembrano destinate a dividersi in questa settimana, con i rapporto che si sono deteriorati negli ultimi giorni. Antonio starebbe pensando al suo futuro dove sembra esserci anche la Roma.

Calciomercato Roma, “Conte è rimasto scottato da questa esperienza”

Dopo l’addio agli Spurs, che ormai sembra a un passo, il club giallorosso sembra quello più vicino a prendere il salentino, dopo il flirt del 2019, poi finito con un nulla di fatto. A dare un grande indizio sul futuro del tecnico ex Juventus è stato Davide Chinellato.

Il giornalista, intervenuto a TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it, ha affermato: “Mi sembra scontato che l’anno prossimo sarà in Italia, che voglia allenare a tutti i costi molto meno. Viene da un’avventura al Tottenham che forse è la squadra meno blasonata che ha allenato nella storia recente e forse l’esperienza lo ha un po’ scottato, non mi stupirebbe se decidesse di prendersi una pausa, anche perché ha dovuto subire un intervento d’emergenza che poi lui ha sottovalutato aggravando la situazione”.

