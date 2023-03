Calciomercato Roma, Mourinho al Psg: qualcuno ha già detto sì

Il futuro di José Mourinho continua a tenere banco. Dalla Francia arrivano ulteriori segnali in merito alla possibile operazione: il giudizio è stato espresso.

Archiviati gli ultimi impegni tra campionato ed Europa League, la Roma avrà il tempo di riannodare i fili del discorso e preparare al meglio un rush finale da brividi. Dybala e compagni saranno infatti attesi da impegni ufficiali in rapida successione che contribuiranno a fornire un quadro più chiaro della stagione.

A bocce ferme, poi, si tireranno le somme. Sotto questo punto di vista il discorso riguardante il futuro di José Mourinho non può passare sotto silenzio. L’incontro tra il tecnico lusitano e i Friedkin è ormai nell’aria e sarà di fondamentale importanza per capire le sorti della panchina giallorossa. Negli ultimi mesi lo Special One ha rispedito al mittente tutte le offerte ricevute. Diversi club della Premier e soprattutto la Federazione Portoghese hanno provato a tastare il terreno con il tecnico lusitano, tentando in tutti di ingolosirlo con un’offerta importante. Mou ha sempre messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità, ma con un contratto in scadenza nel 2024 è chiaro l’allenatore portoghese vuole garanzie importanti sul progetto futuro.

Calciomercato Roma, Mou-Psg: dalla Francia si spingono avanti

Nel frattempo diversi spifferi hanno accostato Mourinho ad alcune panchine top. Dal Chelsea al Real Madrid, passando per la Federcalcio brasiliano per arrivare al Psg: la Mau-mania è letteralmente deflagrata. Si preannunciano settimane importanti in tal senso, anche perché una tessera di un mosaico potrebbe scatenare un effetto domino importante.

Galtier, ad esempio, sembra ormai essere sempre più vicino a dire addio al Psg. Al termine di una stagione nella quale Mbappé e compagni hanno fallito per l’ennesima volta l’assalto alla Champions League, salvo clamorosi colpi di scena l’ex tecnico del Nizza sarà esonerato. Il tam tam mediatico relativo al suo possibile sostituto è già partito. Oltre alla suggestione Zidane, infatti, i parigini avrebbero inserito nella propria lista dei desideri anche Mourinho. A favore di un eventuale approdo dell’attuale tecnico della Roma sulla panchina del Psg si è espresso il giornalista Jerome Rothen, che nel corso della trasmissione “Rothen s’enflamme” in onda su RMC Sport ha chiosato così: “Ciò che mi piace di Mourinho è che un fanatico del calcio: sono convinto che riuscirà a far smuovere questo club.”

Il condizionale è d’obbligo: come già accennato in precedenza, sarà importante capire l’esito dell’incontro che Mourinho avrà con i Friedkin per avere un quadro preciso della situazione.