Calciomercato Roma, Monchi prova a convincerlo per portarlo con Sergio Ramos a costo zero. Gli ultimi aggiornamenti.

Diverse questioni e problematiche andranno certamente affrontate in casa giallorossa nel prossimo futuro, denso di impegni non solo da un punto di vista calcistico ma anche su un fronte societario ben consapevole di dover apparecchiare nel migliore dei modi il terreno per un’estate che potrebbe apportare non poche modifiche e cambiamenti.

Una delle questioni più calde interessa certamente il futuro di Mourinho, ben lungi dal risultare consolidato rispetto alla panchina giallorossa, nonostante la presenza di un contratto che lo lega al club dei Friedkin per un altro anno. Dalle valutazioni e decisioni su tale fronte dipenderà certamente la campagna acquisti futura, durante la quale Tiago Pinto e colleghi cercheranno di limare tutti quegli aspetti che abbiano funzionato meno nel corso di questo ultimi anni, senza ovviamente dimenticare dei paletti e le necessità imposte dalla ben nota situazione economica giallorossa.

Calciomercato Roma, Monchi prova a convincere Nacho: c’è anche Sergio Ramos

Mourinho a parte, una certa attenzione è certamente rivolta anche al futuro di Abraham e, dopo le notizie di queste ore, al futuro di un Chris Smalling la cui presenza all’ombra del Colosseo anche nel corso della prossima stagione non è ancora cosa stabilita e certa. A Roma hanno fatto le proprie valutazioni e si augurano che il difensore possa dire di sì alla proposta di prolungamento del matrimonio ma la decisione finale, adesso, passerà dalla volontà del calciatore.

Le difficoltà palesate nel reparto arretrato nel corso di questa stagione, contraddistinta dall’assenza di sostituti affidabili tanto quanto i titolari, porterà certamente a valutare novità anche su tale fronte. Kumbulla non ha mai raggiunto lo status cui sembrava destinato dopo l’importante investimento di qualche anno fa, così come attente valutazioni andranno fatte su Llorente.

Fra i vari nomi emersi nel corso del passato più o meno recente, si è tornato a segnalare anche quello di Nacho Fernandez, in scadenza contrattuale con il Real Madrid e che ha già più volte lasciato intendere di non disdegnare una permanenza nella Capitale spagnola. L’eclettico e serio giocatore spagnolo sarebbe finito anche nel mirino del Siviglia di Monchi, in questa fase al lavoro per convincere anche Sergio Ramos, anch’egli prossimo alla scadenza, come riferito da ElGolDigital.

Nacho ha già però lasciato intendere di non voler giocare per una rivale del Real, club al quale sa di dovere tanto e per il quale continuerà a nutrire grande rispetto. Non a caso la soluzione da lui considerata ideale è l’approdo in MLS, pur avendo dimostrato di avere ancora qualità che lo rendono più che adatto alla permanenza in Europa.