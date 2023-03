Intreccio Nagelsmann-Mourinho: hanno scelto proprio lui

Intreccio Nagelsmann-Mourinho: sì, per il futuro, hanno scelto proprio lui. Il ribaltone è immediato

L’esonero di Nagelsmann ha sconvolto quelli che erano i piani di molti club. Soprattutto di quelli che avevano messo nel mirino Tuchel per la prossima stagione. Il tedesco invece se n’è andato in Baviera firmano un contratto fino al 2025 e avendo la possibilità di vincere tutto nel corso di questa stagione. Arrivato con la tavola già apparecchiata, ma i dissidi interni hanno fatto prendere alla dirigenza tedesca la decisione dell’allontanamento.

E, il profilo di Nagelsmann, adesso diventa decisamente uno dei più ambiti sul mercato. Così come lo è quello di Mourinho anche se lo Special One è legato ancora da un altro anno di contratto con la Roma. Di certo però sul futuro del portoghese non c’è nulla, tant’è che lo stesso è stato accostato per diverso tempo a molte big europee. Il Real Madrid, ad esempio, ma anche il Chelsea sembrava pronto a fare un’offerta visto che Potter non sta convincendo. Ma secondo quelle che sono le informazioni riportato da FootballInsider, i Blues hanno cambiato idea.

Intreccio Nagelsmann-Mourinho, c’è anche Conte di mezzo

La squadra londinese infatti vorrebbe mettere il bastone tra le ruote al Tottenham, in procinto di cacciare Conte, cercando di chiudere per Nagelsmann nello spazio di poco tempo. In questo modo anche Mourinho sarebbe fuori dalla corsa della panchina del Blues e questa è sicuramente una bella notizia per la Roma.

Rimarrebbe libero Conte ovviamente, anche perché in ogni caso lui, il prossimo anno, sulla panchina degli Spurs non ci sarà. E sappiamo bene che il tecnico italiano potrebbe anche valutare una proposta dei giallorossi qualora con Mou ci fosse un divorzio. Un continuo intreccio di allenatori, insomma, che tocca da vicino anche la panchina giallorossa. Vedremo comunque quello che succederà nei prossimi mesi che in ogni caso saranno davvero movimentati per tutti.