Roma, Lorenzo Pellegrini salta Malta-Italia. Il commissario tecnico Roberto Mancini non ha convocato il capitano per la sfida di questa sera

Questa sera la Nazionale italiana di Roberto Mancini sarà impegnata a Malta nella seconda giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo, quello in Germania, che si disputerà la prossima estate. Il cammino è iniziato con una sconfitta, quella di Napoli contro l’Inghilterra per 2-1, dove gli azzurri dopo un primo tempo decisamente sottotono, hanno alzato il rimo nella ripresa.

Trovando anche la rete che ha ridato speranze con Retegui, l’attaccante oriundo alla prima convocazione e accostato anche alla Roma, servito da Lorenzo Pellegrini con un pallone geniale che ha mandato in porta il centravanti del Tigre. Una scena che molti sperano anche di rivedere all’Olimpico nei prossimi anni. Ma adesso, comunque, la notizia è un’altra. La scelta del ct azzurro Mancini che dalla lista dei convocati ha lasciato fuori il capitano della Roma.

Roma, Pellegrini non convocato

Sì, Lorenzo Pellegrini non c’è tra i convocati. Tra i 23 calciatori in lista non fanno parte oltre al capitano giallorosso nemmeno Pafundi, Falcone e Buongiorno. Al momento non si conoscono le motivazioni di questa scelta e, dalle parti di Trigoria, si spera che non sia dovuta a questioni fisiche ma solamente a delle rotazioni.

Anche se, dopo la buona prestazione con assist nella sfida del Maradona, sembra difficile che Mancini abbia deciso di togliere fuori proprio Pellegrini per la sfida di questa sera. Ma di notizie ufficiali, nel merito, al momento non ce ne sono. Si sa solamente questo e non è sicuramente una cosa buona per la Roma di Mourinho. Si attende di capire realmente la motivazione per poi fare le opportune valutazioni.