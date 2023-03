Calciomercato Roma, ossessione Dybala: doppia pista per Marotta

L’attaccante della Roma è finito di nuovo nel mirino dei nerazzurri che vorrebbero prenderlo nella prossima finestra di calciomercato

Sin dal suo arrivo nella Capitale, tutti sapevano che il suo talento sarebbe stato fondamentale per gli obiettivi della Roma e così è stato. Paulo Dybala da quel 18 luglio 2022, in cui è diventato giallorosso, ha dimostrato di essere un giocatore di un’altra categoria, avendo guidato la squadra in molte vittorie. Fino ad ora, infatti, i suoi numeri sono da applausi e dimostrano come le sue qualità siano centrali per Mourinho.

Sotto la guida di José, la Joya ha segnato ben 13 reti in tutte le competizioni e fornito 8 assist. Un bottino molto importante per un giocatore della sua caratura. Quando è in campo, Paulo dimostra di fare la differenza e l’affetto dimostrato il giorno della sua presentazione all’Eur è stato solo l’inizio dell’amore romanista per lui. Il giocatore è diventato un vero e proprio idolo di grandi e piccoli, che riempiono lo stadio per vedere le sue magie.

Se da una parte è tutto rose e fiori, però, dall’altra c’è chi aspetta in ansia di conoscere il futuro del giocatore, che non è ancora sicuro. L’attaccante argentino va verso il rinnovo e Tiago Pinto vorrebbe aumentare il suo stipendio così da annullare la clausola rescissoria presente nel contratto. La Joya potrebbe lasciare la Roma in estate se solo qualcuno in Serie A offrisse 20 milioni, oppure 12 dall’estero. Una cifra irrisoria per il futuro di Paulo, che è legato anche a Mourinho.

Calciomercato Roma, l’Inter ripensa a Dybala

Il futuro del tecnico portoghese in giallorosso, infatti, non è più così sicuro e ci sono alcuni club sulle sue tracce. Tra questi il Chelsea, che vorrebbe migliorare la situazione, con Graham Potter che ha portato i Blues a metà classifica di Premier League. Il club londinese vorrebbe dare un cambio di rotta e per questo pensa a José.

Il suo addio, però, potrebbe compromettere anche il futuro di Paulo nella Roma. Senza lo Special One sarebbe più difficile trattenere l’argentino che, come riporta Tuttosport, è finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri, infatti, stanno passando una stagione di crisi in attacco nonostante la presenza di Lukaku. L’attaccante non sta rendendo come tutti speravano e Correa non dà sicurezze. Per questo uno come Dybala avrebbe fatto molto comodo ai milanesi, che vogliono tornare all’assalto in estate. Sempre nei mesi caldi del 2023, Marotta potrebbe cercare di prendere un altro giocatore argentino, ma con cittadinanza italiana: Mateo Retegui.