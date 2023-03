Calciomercato Roma, Pinto taglia: saltano tre teste

Calciomercato Roma, Tiago Pinto costretto a tagliare. Non solo Abraham: anche altri due elementi sono a rischio e con la valigia in mano

Notizia di questa mattina è che la Roma, la prossima estate, dovrà riuscire a piazzare delle plusvalenze di almeno 50 milioni di euro. Un compito difficile, in poche parole, quello che aspetta Tiago Pinto che sa benissimo che le difficoltà economiche non colpiscono solamente i giallorossi ma anche diversi club europei.

Bene, adesso, andando nel dettaglio della rosa giallorossa, bisogna capire quelli che potrebbero in qualche modo regalare una cifra del genere. O per lo meno avvicinarsi. E tutto ovviamente va verso una direzione: Tammy Abraham. L’attaccante inglese che la Roma ha preso dal Chelsea due stagioni fa è il maggiore indiziato – secondo il giornalista Andrea Pugliese che ha parlato a ReteSport – a lasciare Trigoria alla fine dell’anno. Ricordiamo, inoltre, che i Blues hanno un diritto di recompra fissato a 80 milioni di euro. Una cifra che, onestamente, difficilmente verrà sganciata.

Calciomercato Roma, Abraham, Ibanez e Spinazzola a rischio

“Sono convinto che andrà via Abraham, ma devi trovare qualcuno che ti offre 40 milioni” ha detto il giornalista. Che poi non si è soffermato solamente sul profilo dell’attaccante d’Oltremanica ma ne ha individuati altri due che sono a rischio taglio.

“Gli altri due che possono farti fare una bella plusvalenza sono Ibanez, con cui puoi fare almeno 20-25 milioni. E il terzo che è a rischio è Spinazzola”. Nomi che comunque circolano da un poco di tempo come possibili elementi sulla porta d’uscita. Perché i paletti imposti dal Fair Play Finanziario devono essere rispettati. Insomma, il lavoro di Pinto sarà decisamente difficile la prossima estate. Un lavoro che servirà ovviamente per cercare poi di regalare a Mourinho quegli innesti che servono per andare a completare la rosa. Per alzare il livello tecnico. Ne va, ovviamente, anche del futuro dello Special One.