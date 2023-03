Retegui in Serie A, tra Inter e Roma c’è mezza Serie A: svelate le cifre

Calciomercato Roma, Retegui tra giallorossi, Inter e non solo. I numeri adesso parlano chiarissimo, ecco le ultime sul futuro del nuovo bomber di Mancini.

Questa pausa delle Nazionali, oltre che a rappresentare uno stop caduto in uno dei momenti più vividi e importanti della stagione, ha portato con sé tutta una serie di considerazioni. Come più volte evidenziato, ad esempio, ha certamente assunto il valore di matrice rispetto ad un percorso a dir poco importante che inizierà domenica prossima contro la Sampdoria, rappresentante il primo di una serie di impegni che non poca ingerenza potrebbero avere da tanti punti di vista.

La sfida contro Stankovic catalizzerà infatti un periodo durante il quale gli uomini di Mourinho dovranno cercare di ovviare al terreno perduto nelle scorse settimane e continuare a inseguire un obiettivo Champions annoverabile ormai da tempo tra i desideri e gli obiettivi di lunga data della famiglia Friedkin. Ritornando alla pausa, quest’ultima ha poi permesso di raccogliere anche preziose informazioni sullo stato di salute della nostra Nazionale, distintasi per un esordio a singulti in questa fase di qualificazioni ad EURO2024.

Lo scontento palesato ai microfoni di Roberto Mancini dopo la vittoria non troppo rotonda con Malta è certamente emblema della consapevolezza di essere ancora ben lungi dallo status che il CT vorrebbe veder raggiunto da Pellegrini e connazionali, reduci dalla cocente eliminazione dal Mondiale e nel pieno di un percorso di rinascita e cambiamento che diverse novità ha già permesso di registrare.

Calciomercato Roma, Retegui tra Europa e Sudamerica: i giallorossi restano ‘indietro’

Tra queste, certamente l’esordio del prima nominato Retegui, attaccante classe ’99 convocato come oriundo per questa coppia di impegni da Mancini e distintosi per la capacità di andare due volte a segno in questi 180 minuti, lenendo le certezze dell’Inghilterra nello spezzone centrale del secondo tempo e sciorinando poi con il Malta importanti doti anche da un punto di vista fisico.

Come ovvio, il suo nome rappresenta uno dei più discussi di queste ultime settimane, non solo per motivi legati ad una scarsa conoscenza della nostra lingua (per ora) nonché per la decisione di Mancini di puntare su di lui. A fare un certo rumore, infatti, sono anche le questioni di calciomercato, alla luce dei nobili interessamenti nati nei suoi confronti e che hanno abbracciato anche la Roma e le vecchie reminiscenze legate ai consigli di Francesco Totti.

Di proprietà del Boca Juniors ma attualmente in prestito al Tigre, il suo futuro resta ancora da scrivere. La nota agenzia di scommesse EUROBET, però, ha già le idee pressoché chiare su quelle che potrebbero essere le evoluzioni della sua carriera. Una destinazione in Premier o in Liga, così come una permanenza in Sudamerica al Tigre o al Boca, sono quotate a 5. Sette volte la posta, invece, la quota di un suo passaggio all’Inter.

Fiorentina e Lazio sono quotate a 11 mentre Juventus, Napoli e Milan a 15. Fanalino di coda di questa sorta di classifica la Roma, alle prese con un presente ancora troppo importante per pensare ad un futuro che dipenderà anche dalla posizione da Mourinho e che toccherà anche delle valutazioni importanti su Abraham. Retegui in giallorosso, ad oggi, è a quota 19.