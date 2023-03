Calciomercato Roma, scout in azione: sfida in Serie A

Calciomercato Roma, gli scout sono in azione durante le partite delle nazionali: si profila una sfida in Serie A per prenderlo.

C’è meno incertezza nel futuro della Roma, soprattutto grazie all’annuncio che riguarda José Mourinho e del fatto che la prossima stagione sarà ancora lui l’allenatore dei giallorossi. Non sarebbe stato affatto facile sostituirlo, soprattutto per quello che da alla squadra in termini di carattere e grinta, ma soprattutto per l’attitudine al miglioramento e la fame di vittorie.

I dubbi del tecnico riguardavano soprattutto il futuro della rosa, dei suoi elementi chiave, ma soprattutto gli innesti per poter competere con le prime del campionato. Non si sa ancora se abbia ricevuto rassicurazioni al riguardo, ma dopo questo annuncio le speranze dei tifosi di vedere una Roma ancora più competitiva non possono che essere aumentate.

Il mercato dunque giocherà come sempre un ruolo chiave nella costruzione di una squadra che possa addirittura lottare per vincere, tuttavia prima di investire è necessario vendere.

Calciomercato Roma, è sfida in Serie A: scout al lavoro per il grande colpo

Il calciomercato della Roma dunque non può che passare prima dalle cessioni. I giallorossi, così come gran parte delle società italiane, devono fare i conti con bilanci tutt’altro che floridi, che rischiano di limitare le operazioni in entrata a causa dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

Tammy Abraham è uno dei principali indiziati a lasciare la capitale. Dopo appena due anni, ma soprattutto dopo una stagione deludente dal punto di vista realizzativo, potrebbe essere proprio lui il sacrificato principale, portando nelle casse della società una cifra intorno ai 40 milioni di euro, ma non è l’unico calciatore ai saluti.

Anche Edoardo Bove, centrocampista classe 2002, potrebbe essere sulla lista dei partenti. Il suo nome era stato accostato spesso al Sassuolo, come possibile contropartita nell’affare Frattesi, tuttavia l’inserimento a sorpresa della Fiorentina potrebbe far cambiare i piani della società giallorossa.

Non è chiaro se ci sarà un altro tentativo in estate per Frattesi tuttavia Bove potrebbe dunque non rientrare nell’affare per raggiungere Firenze. Sugli spalti dello stadio Granillo di Reggio Calabria nell’amichevole dell’Under 21 a visionarlo c’era infatti Nicolas Burdisso direttore tecnico della Fiorentina.