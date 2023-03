Firmino alla Roma, bomba dal Brasile: il poker è servito

Calciomercato Roma, la decisione di Roberto Firmino è inamovibile: potrebbero dunque aprirsi scenari molto interessanti per i giallorossi.

Dopo otto anni intensi, molti dei quali vissuto da autentico protagonista, Roberto Firmino lascerà il Liverpool al termine di questa stagione. I Reds, infatti, hanno deciso di non proseguire le trattative per il rinnovo del contratto dell’attaccante brasiliano, che quindi ora si sta guardando intorno per capire l’evolvere della situazione.

Qualche abboccamento con diversi club in giro per l’Europa, in realtà, c’è già stato. I club italiani, sotto questo punto di vista, potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagonista. L’Inter, ad esempio, avrebbe cominciato a sondare esplorativamente il terreno, per capire la fattibilità dell’operazione. Anche la Roma vigila nell’ombra per Firmino, pronta ad uscire allo scoperto nel caso in cui dovessero aprirsi scenari intriganti. L’ultima indiscrezione che trapela dal Brasile, infatti, inserisce anche i giallorossi nella corsa per il trentunenne attaccante del Liverpool, per il quale potrebbe materializzarsi una vera e propria asta.

Calciomercato Roma, Firmino è più di un’idea: sfida a quattro, c’è anche il Barcellona

Secondo quanto evidenziato da Torcedores.com Firmino avrebbe esternato il suo desiderio di lasciare la Premier League. Il suo desiderio, infatti, sarebbe quello di approdare in un nuovo campionato, cambiando definitivamente aria. Sono quattro le opzioni più calde per il futuro dell’ex Hoffenheim. Stando così le cose il Barcellona, il Benfica, il Borussia Dortmund e la Roma sarebbero le principali indiziate a mettere le mani sul trentunenne nativo di Maceiò, che comunque non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Difficile, per non dire impossibile, l’opzione Flamengo, anche e soprattutto per i costi che l’affare comporterebbe. Si prospettano dunque settimane frenetiche sul fronte Firmino. Contatti indiretti potrebbero tramutarsi a stretto giro di posta in veri e propri blitz ufficiali. Sebbene il Liverpool non stia vivendo una stagione particolarmente brillante, l’attaccante di Klopp ha comunque messo a segno 10 reti (molte delle quali partendo dalla panchina), impreziosite da 5 assist: un buon biglietto da visita per approdare in un nuovo top club? Ai posteri l’ardua sentenza.