Futuro Mourinho, risposta “bomba” sul contratto: la Roma trema

Futuro Mourinho, la risposta dello Special One sul contratto è una bomba. La Roma trema

Prima ha parlato ai microfoni di Dazn, poi in conferenza stampa. Ed è qui che Mourinho ha sganciato la bomba, quella vera, sul proprio futuro. Così come raccontato da calciomercato.it, lo Special One, rispondendo ad una domanda su quello che è stato il titolo del Corriere dello Sport di qualche giorno fa, ha spiegato un fatto. Che rende l’idea di come ancora nulla sembra deciso.

“L’unica cosa che posso dire è ripetere: del mio futuro, del mio stato d’animo, parlo solo a casa. E a volte neanche a casa, mi chiudo in me stesso, non parlo con gli amici, con i compagni, con i giornalisti”. Insomma, Mou non avrebbe detto nulla a nessuno su quello che potrebbe essere il suo futuro. Su quello che potrebbe essere il suo futuro in questo caso sopra la panchina della Roma. Oggi all’Olimpico c’erano i Friedkin e lo Special One ha detto che “spero si siano divertiti”.

Futuro Mourinho, ecco le sue parole

“Se qualche mese fa il nostro Ceo Berardi ha detto che era sicuro che sarei rimasto era una sua interpretazione. Se Zazzaroni ha detto quella cosa è interpretazione sua. Io di questo non parlo con nessuno” ha continuato Mourinho. Chiudendo col botto.

“La mia situazione si conosce, è chiara. Ho un anno di contratto. Ma il calcio è calcio e a volte i contratti non sono la cosa più importante. Ma è tutto bello, ed è tutto tranquillo, con l’obiettivo che è uno solo, che la prossima gara è sempre quella più importante. Con questo spirito che noi non siamo solo professionisti che ma che dobbiamo avere qualcosa in più”. La verità, quindi, qual è? Di certo Mou è stato bello esaustivo nella sua risposta, rispondendo quindi a quelle che sono state le indiscrezioni del Corriere dello Sport. Ed è solamente questa la cosa certa, perché “del domani non c’è certezza”. Purtroppo.