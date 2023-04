Roma, Mourinho dribbla il futuro: “Lavoro per i Friedkin”

Mourinho dopo Roma-Samp, lo Special One ha commentato così la partita e il fatto che la proprietà fosse allo stadio: “Lavoro per i Friedkin”

Dopo diverse settimane di silenzio ha parlato ai microfoni di Dazn José Mourinho. Il tecnico della Roma ha analizzato la vittoria contro la Sampdoria in questo modo: “Sono soddisfatto. Anche se andare sullo 0-0 a fine primo tempo è stato frustante. Perché abbiamo avuto un paio di clamorose palle gol che dovevamo sfruttare. Normale che a inizio ripresa con un uomo in meno loro sono andati in difficoltà”.

“Dopo che abbiamo fatto gol per 10-15 minuti non abbiamo avuto l’ambizione di aumentare l’intensità e la qualità per segnare. Loro si sono avvicinati alla nostra porta ma senza creare chissà quali pericoli. Poi quando abbiamo messo Solbakken che ha gamba e intensità e con Paulo che è passato in mezzo al campo abbiamo avuto più la palla. Il vero significato di questa partita sono i tre punti che mancavano da due partite”.

Roma, le parole di Mourinho

Allo stadio dopo la partita contro la Real Sociedad in Coppa si sono rivisti i Friedkin. E José Mourinho ha commentato in questo modo: “Loro sono allo stadio e devono stare qui quando vogliono, quando sono felici di starci e quando decidono di starci. Io lavoro per loro e non devo fare nessun commento” ha detto un sorridente Special One. Che poi ha continuato: “Sono contento che sono venuti e se si sono divertiti è ancora meglio. Se vanno a casa felici del risultato e anche della manifestazione emotiva dei tifosi io sono felice per loro”.

Nel corso della settimana si è scritto pure di un Mourinho che avrebbe deciso di rimanere alla Roma anche la prossima stagione. E dallo studio di Dazn hanno chiesto al portoghese quando incontrerà e parlerà con la proprietà. Come un fantasista abile a saltare l’avversario, Mou ha detto: “Si parla di cosa? Della prossima partita? Ne parliamo la prossima settimana“. Tutto col sorriso sulle labbra. Un bel segnale.