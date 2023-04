Calciomercato Roma, salta l’affare: i 18 milioni sono solo un ricordo

Calciomercato Roma, le ultime notizie dall’Inghilterra non lasciano spazi a dubbi: l’affare estivo, salvo clamorosi colpi di scena, non si concretizzerà.

Uno sguardo rivolto al campo e uno indirizzato anche a quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato. In questa duplice prospettiva si orienteranno le prossime manovre di Tiago Pinto per cominciare a programmare una stagione, la prossima, nella quale stando alle ultime indiscrezioni José Mourinho dovrebbe continuare ad essere il fulcro nodale del programma tecnico giallorosso.

Sotto questo punto di vista, però, sarà indispensabili accontentare le richieste dello Special One, che non ha mai nascosto la necessità che gli si venga puntellato il reparto difensivo con almeno due innesti di qualità. Al di là dell’esito delle trattative per il rinnovo di Chris Smalling, infatti, i giallorossi potrebbero essere costretti ad intervenire in maniera importante sul reparto arretrato. Il motivo? Oltre al sempre più probabile addio di Kumbulla, sempre più ai margini del progetto giallorosso, anche il riscatto di Diego Llorente sembrerebbe essere ormai naufragato.

Calciomercato Roma, salta l’affare Llorente: le ultime dall’Inghilterra

Approdato alla corte di Mourinho negli ultimi giorni della passata campagna trasferimenti, fino a questo momento Llorente è riuscito a ritagliarsi un minutaggio davvero risicato. Tra campionato ed Europa League, sono soltanto tre i gettoni messi a referto dal difensore spagnolo, per il quale stando a quanto riferito da Football Insider, la Roma non dovrebbe esercitare il riscatto per il difensore.

Ricordiamo che Llorente è arrivato alla Roma in prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato sui 18 milioni. Alla luce del poco impiego, però, la sensazione è che ci siano tutte le condizioni per un ritorno almeno momentaneo in Premier League. Il Leeds, però, potrebbe decidere di mettere nuovamente Llorente sul mercato: staremo a vedere cosa succederà.