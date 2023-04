Feyenoord-Roma, la volata è iniziata: accordo e firma ufficiale

A pochi giorni dall’inizio di Feyenoord-Roma, l’annuncio ufficiale che fuga ogni dubbio ed ufficializza il buon esito della trattativa.

La meritata vittoria ottenuta contro la Sampdoria ha permesso alla Roma di incamerare tre punti preziosissimi per la propria classica. I giallorossi hanno avuto il dominio del gioco sin dai primi minuti, riuscendo a sbloccare la gara nella seconda frazione di gioco grazie ad un Gini Wijnaldum in versione deluxe.

Il calendario della compagine di Mourinho, però, è ancora molto fitto e presenta impegni importanti a stretto giro di posta. Sotto questo punto di vista, infatti, la sfida con i blucerchiati ha rappresentato la prima tappa di un percorso intricato, che vedrà Dybala e compagni affrontare sabato il Torino, preludio al match d’andata dei quarti di finali di Europa League contro il Feyenoord. L’impegno con gli olandesi sarà ovviamente da prendere con le molle, in quanto in Eredivise gli uomini di Slot stanno trovando una continuità di rendimento a tratti disarmante.

Feyenoord-Roma, ufficiale il rinnovo di Geertruida

A tal proposito trapelano notizie ufficiali importanti. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, il Feyenoord ha ufficializzato il rinnovo di Geertruida, che ha prolungato il suo contratto con gli olandesi fino al 2025. Il difensore, che con la maglia della sua Nazionale ha rimediato un problema al bicipite femorale che dovrebbe tenerlo fermo ai box almeno per la gara d’andata con la Roma, ha esteso di un anno la naturale scadenza del “vecchio” accordo.

Ecco la nota diramata dal Feyenoord: “Lutsharel Geertruida ha firmato lunedì un contratto che lo manterrà al club per un anno in più. Sabato 18 marzo, poco prima dell’inizio dell’ultimo allenamento del Feyenoord per il Classic, Geertruida ha già annunciato il suo prolungamento fino alla metà del 2025 in modo iconico. “