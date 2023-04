Feyenoord-Roma, divieto trasferta: UFFICIALE la decisione dell’UEFA

Feyenoord-Roma, è ufficiale il divieto per la trasferta di Europa League: arriva la decisione ufficiale della Uefa sul match dei giallorossi

Il match tra Roma e Feyenoord riporta alla luce brutti ricordi. Era il 2015 ed anche in quell’occasione le due squadre si affrontavano per un match valido per l’Europa League. I tifosi olandesi furono fatti radunare a Piazza di Spagna, nel centro storico di Roma, praticamente abbandonati a loro stessi, ed è li che hanno dimostrato il peggio di loro.

A rimetterci è stata la famosa Barcaccia, opera di Pietro Bernini, che venne vandalizzata dai tifosi olandesi, a cui è stato lasciato fare ciò che volevano. Ecco perché quando il sorteggio ha messo ancora una volta davanti le due squadre le questure hanno temuto il peggio.

La questura di Roma ha ben pensato di vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord, così da scongiurare eventuali comportamenti criminali da parte loro, decisione che non deve essere stata vista di buon occhio dai vertici della Uefa, che hanno preso la medesima decisione a discapito dei tifosi romanisti.

Feyenoord-Roma, ufficiale il divieto di trasferta: la decisione della Uefa

A seguito della pericolosità della partita ci si era interrogati sul piano di sicurezza della città di Roma, dimostratasi spesso inadatta nel gestire l’ordine pubblico in occasione di eventi simili. La risposta è stata fin troppo semplice, la questura ha preferito vietare la trasferta ai tifosi olandesi, onde prevenire quanto successo 8 anni fa.

A seguito di questa decisione è arrivata anche quella della Uefa, che ha imposto al Feyenoord l’obbligo di non vendere i biglietti ai tifosi romanisti per la gara al De Kuip, ecco la nota del club:

“A seguito della decisione delle autorità italiane di escludere i tifosi del Feyenoord durante il ritorno a Roma, la UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere i biglietti ai tifosi dell’AS Roma per la gara di andata al De Kuip”.