Mourinho, fuori una: l'ex Roma incontra il Chelsea

Mourinho, fuori una: il Chelsea ha fatto un passo avanti e ha deciso di accelerare i tempi. Hanno incontrato l’ex Roma

Domenica scorsa in casa Chelsea c’è stato il ribaltone in panchina, con l’esonero di Potter, che ha pagato la sconfitta contro l’Aston Villa a caro prezzo. E da quel momento in poi è iniziato il toto successore visto che per ora, la società inglese, si è affidata ad traghettatore.

Fino ad oggi il nome in pole position è stato quello di Nagelsmann, esonerato poche settimane fa dal Bayern Monaco. Ma secondo le informazioni riportate da 90min.com, i Blues avrebbero cambiato idea e proprio in queste ore starebbero incontrando quello che potrebbe essere il futuro tecnico.

Mourinho, il Chelsea ha incontrato Luis Enrique

Partiamo quindi dalla notizia: Luis Enrique, ex allenatore della nazionale spagnola ed ex allenatore della Roma, sarebbe già atterrato a Londra con il proprio entourage per discutere con il Chelsea per la prossima stagione. E questo cosa interessa alla società giallorossa? Interessa, eccome, perché Mourinho in tempi non sospetti è stato accostato anche ai Blues come possibile successore, per quello che sarebbe potuto essere un clamoroso ritorno in Premier League.

Un ex Roma quindi che aiuta la Roma. Questo potrebbe essere l’incastro per aiutare i Friedkin in quella che sarebbe un’opera di convincimento importante per trattenere Mourinho la prossima stagione. Un Mourinho che dopo la gara contro la Sampdoria ha spiegato che tutte quelle che sono state le notizie della scorsa settimana sul fatto che lui avesse deciso di rimanere anche nell’ultimo anno di contratto, sono state sensazioni di chi lo ha detto, con riferimento particolare alla prima pagina del Corriere dello Sport del passato mercoledì che annunciava, urbi et orbi, una sicura permanenza. Insomma, il futuro dello Special One è tutto da decidere, ma ci potrebbe essere una concorrente in meno. E questo è sicuramente una buona, buonissima, notizia.