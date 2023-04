Mourinho come Guardiola e Simeone: 20 milioni a stagione per il ritorno

I tifosi della Roma stanno seguendo con apprensione il futuro di Mourinho, che è ancora nel mirino di diversi big club europei

Non si fermano i tentativi di portare José Mourinho lontano dalla Capitale. L’allenatore portoghese ha attirato l’attenzione di diversi club negli ultimi mesi, con alcune panchine che sono saltate anche di recente. Visto che tra poco più di un anno scade il contratto del tecnico di Setubal, queste squadre stanno guardando a lui con interesse e organizzano l’assalto in vista della prossima finestra estiva di calciomercato.

Già lo scorso anno, il Portogallo e il Brasile hanno cercato di convincere Mourinho ad accettare l’incarico di commissario tecnico. Fatale per i precedenti allenatori è stata l’eliminazione dal Mondiale in Qatar contro Marocco e Croazia. Dopo l’uscita dalla kermesse della Fifa, le due Federcalcio hanno cercato di convincere lo Special One anche con la possibilità del doppio incarico, per non allontanarlo dalla Roma.

José ha rifiutato le offerte decidendo di rimanere in giallorosso. Negli ultimi mesi, poi, anche il Chelsea è tornato sulle sue tracce, con Graham Potter che è stato esonerato proprio qualche giorno fa. L’allenatore inglese ha portato i Blues all’11° posto in Premier League, un risultato povero per il club di Stamford Birdge, che ha deciso di virare su Mourinho per cercare di risollevare le sorti del club.

Mourinho come Simeone e Guardiola: il Chelsea fa sul serio

L’intenzione degli inglesi, infatti, sarebbe quello di scippare José alla Roma, con il tecnico che ha ancora un anno di contratto con i Friedkin. L’accordo, però, non è stato ancora trovato tra le parti e lo Special One continua a sperare in un incontro che possa portare alla firma.

Come riporta El Nacional, sulle tracce di Mourinho c’è anche il Real Madrid, con Ancelotti che sembra destinato a diventare allenatore del Brasile. Proprio per sostituire Carletto, Florentino Perez sta pensando a José, che però sembra aver rispedito al mittente l’offerta dei Blancos. Il Chelsea, infatti, ha deciso di fare sul serio con Todd Boehly che ha deciso di fare un’offerta importante per Mourinho. Il club inglese sarebbe disposto a portare l’attuale allenatore della Roma sullo stesso livello di Guardiola e Simeone, i due allenatori più pagati, con un’offerta di 20 milioni netti all’anno.