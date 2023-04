Calciomercato Roma, scambio e cash per Abraham: affare choc in Premier League

Calciomercato Roma, affare a sorpresa: Abraham possibile pedina di scambio nella trattativa. Lo scenario che accontenta tutti.

Nell’irresistibile rush finale che vedrà protagonista la Roma in campionato ed in Europa League, José Mourinho si aspetta risposte importanti dai suoi attaccanti. Abraham e Belotti, infatti, fin qui hanno deluso le tante attese che pendevano su di loro, rendendosi protagonisti di prestazioni non sempre all’altezza.

Soprattutto l’ex attaccante del Chelsea è finito al centro di un intricato di tourbillon. Un suo addio a fine stagione, infatti, non è da escludere: nelle ultime settimane si sono registrati timidi sondaggi esplorativi effettuati da quei club di Premier League che potrebbero ritornare alla carica nel corso dei prossimi mesi. La Roma, però, non ha alcuna intenzione di cedere a cuor leggero il proprio gioiello. La base d’asta dalla quale eventualmente si potrà partire si attesta sui 45/50 milioni di euro: cifra che per adesso né l‘Aston Villa, né il Chelsea, né tantomeno lo United sembrano essere intenzionati a mettere sul piatto. Con i Red Devils, però, si potrebbero sfruttare un canale importante nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Roma, Abraham-Dalot: nuova idea di scambio?

Alla ricerca di un bomber al quale affidare le chiavi del proprio reparto offensivo, lo United sta scandagliando diversi profili. Per adesso il club inglese si è limitato ad effettuare dei sondaggi per capire esplorativamente la fattibilità delle varie occasioni sul tavolo. Da Abraham a Hojlund, passando per Vlahovic e Kane: quattro candidature credibili, per le quali lo United non ha ancora sciolto definitivamente le riserve. Nell’ipotetico affare con la Roma per il bomber inglese, però, i “Red Devils” potrebbero giocarsi un jolly a sorpresa.

Da non escludere, infatti, un possibile inserimento nell’eventuale trattativa per Abraham di Diogo Dalot. Il portoghese, uno dei sogni mai esauditi di José Mourinho, fa gola anche alla Juventus che non ha mai smesso di monitorare la situazione. Nei mesi scorsi lo United decise di avvalersi dell’opzione di rinnovo unilaterale, prolungando il contratto dell’ex Milan per un’altra stagione. Sebbene in questi giorni le trattative per un nuovo rinnovo di Dalot sembrino poter portare ad una fumata bianca definitiva a stretto giro di posta, l’intesa Dalot-United non è stata ancora suggellata.

Anche qualora dovesse arrivare un accordo tra le parti, l’opzione che il portoghese lasci Old Trafford non sono affatto da escludere, anche perché gli uomini mercato inglesi hanno messo nel mirino sia Frimpong che Pavard. A quel punto si potrebbe ragionare ad una maxi operazione. Con un’offerta da 20 milioni di euro più il cartellino di Dalot, infatti, la Roma potrebbe anche decidere di sedersi al tavolo delle trattative, aprendo in maniera importante ad una cessione di Abraham. Per adesso il tutto è relegato nell’alveo delle mere ipotesi: in futuro chissà…