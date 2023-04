Calciomercato Roma, sfida doppia in Serie A: affare da 6 milioni

Calciomercato Roma, doppia sfida in Serie A: l’affare è da 6 milioni di euro. Lo manda direttamente Andrea Pirlo

Il difensore lo manda Pirlo. Perché in questo momento gioca in Turchia, proprio nella squadra allenata dall’ex tecnico della Juventus. Ed è scontro in Serie A, perché sulle sue tracce, oltre i giallorossi e secondo quanto raccontato da TuttoSport questa mattina, ci sarebbe anche il Torino.

Sono continui gli intrecci di mercato con la società granata, prossima avversaria della Roma in Serie A, e quest’ultimo vede le due società interessate al gigante – è alto 194 centimetri – che è nato in Italia e che in Italia, tra Renate e Mantova, ha giocato già. Si parla di Rayyan Baniya, 24 anni, che dopo le prime due giornate della Super Lig turca, dopo aver guardato i compagni giocare, si è preso un posto da titolare.

Calciomercato Roma, sfida al Torino per Baniya

Il suo valore di mercato è di 5-6 milioni, e Pirlo sta limando le sue caratteristiche: lo sta facendo impostare da dietro, lo sta facendo crescere sotto il profilo tecnico, dopo averlo visionato in ritiro e dopo aver capito che le sue qualità non erano solamente fisiche. Ma anche caratteriali, visto che è riuscito in poco tempo anche a venire fuori da un brutto infortunio che, ogni tanto, gli crea ancora qualche fastidio sotto l’aspetto muscolare. Ma niente di particolare e niente che possa preoccupare.

Quindi, la Roma, così come il Torino, lo stanno monitorando dalla fine del 2022 e hanno capito che è un elemento da prendere. Anche perché il costo del cartellino non è eccessivo anche se, in questo finale di stagione, potrebbe anche lievitare un poco verso l’alto. La Roma, come sappiamo, è alla ricerca di elementi che possano andare a rimpolpare il reparto arretrato, soprattutto perché in caso di necessità uno dei sacrificati potrebbe essere Ibanez, che potrebbe portare a Pinto diversi milioni di euro da mettere in cassa e da reinvestire sul mercato.