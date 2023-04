Roma e il caso plusvalenze, verdetto lampo: “Rilevanza esclusa”

Le dichiarazioni rilasciate dall’avvocato Roberto Afeltra ai microfoni di TV PLAY e il punto della situazione in casa Roma sulle possibili conseguenze del blitz della Guardia di Finanza.

“L’As Roma prende atto dell’avvio delle indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della società (…), che sta collaborando con le autorità competenti ed auspica che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda nel minor tempo possibile“: questo il comunicato diramato dal club giallorosso nelle ore immediatamente successive al blitz della Guardia di Finanza.

La GDF ha fatto irruzione nella giornata di ieri nelle sedi di Lazio, Roma e Salernitana. Come rivelato dalla Procura di Roma, nel caso del club giallorosso la Guardia di Finanza è intervenuta nell’ambito di un’indagine sulla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori. Le operazioni sotto la lente di ingrandimento sono state effettuate nel 2017, 2018, 2019 e 2021, con la consapevolezza che “sino ad un giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati.”

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda sul canale Tv PLAY, l’avvocato Roberto Afeltra ha toccato diversi argomenti, tra i quali proprio quest’ultima situazione finita improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica.

L’avvocato Afeltra a TV PLAY: “Lazio, Roma e Salernitana non rischiano nulla”

Secondo quanto dichiarato dall’avvocato Afeltra, sulla scia dell’esito delle indagini portate avanti dalla Procura di Napoli che ha portato ad una rapida assoluzione, l’indagine sportiva derivante eventualmente da quella penale non potrebbe avere altro sbocco se non l’archiviazione. Ecco quanto riferito:

“Non c’è tempo fino a giugno per fare tutti i processi, quindi ogni cosa contro la Lazio non può incidere sul campionato di quest’anno. E’ stata esclusa la rilevanza delle plusvalenze perché manca la norma violata, l’indagine sportiva che dovesse derivare da quella penale non può che portare all’archiviazione. Anche con le indagini della Procura di Napoli sono stati tutti assolti e, di conseguenza, ritengo che Lazio, Salernitana e Roma non corrono alcun rischio”.