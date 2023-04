Calciomercato Roma, lo scambio è quello giusto: colpaccio nerazzurro

Calciomercato Roma, intrigo nerazzurro: scacco matto Pinto, l’affare lo porterebbe in giallorosso può scaldarsi da un momento all’altro.

Nelle ultime gare di campionato il reparto di centrocampo ha fornito risposte importanti a José Mourinho. Soprattutto Matic e Wijnaldum sono saliti in cattedra, rendendosi protagonisti di prestazioni solide e convincenti. La mediana, però, è sempre sotto la lente di ingrandimento della Roma, che potrebbe capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi.

E chissà che non si riaprano piste già battute in passato, ma che per un motivo o per l’altro non hanno portato a sbocchi concreti. Il canale con l’Atalanta, ad esempio, potrebbe rinverdirsi a stretto giro di posta. C’è un calciatore della “Dea”, infatti, che per caratteristiche si sposerebbe molto bene con l’abito tattico giallorosso. Stiamo parlando di Mario Pasalic, centrocampista croato classe ’95, legato agli orobici da un contratto in scadenza nel 2025. Già accostato alla Roma nel corso della scorsa campagna acquisti estiva, Pasalic ha una valutazione che si attesta sui 20/25 milioni di euro. Cifra che, però, potrebbe essere quantomeno dimezzata con l’inserimento di contropartite tecniche gradite agli orobici.

Calciomercato Roma, intrigo Pasalic: lo scambio che può accontentare l’Atalanta

Ci sono diversi calciatori che per caratteristiche e per margini di miglioramento troverebbero nell’Atalanta un ottimo trampolino di lancio per esprimere quelle qualità che nella Capitale si sono viste in maniera alterna. Ipotizzare un eventuale inserimento di Bove o Volpato nell’affare Pasalic, ad esempio, non sarebbe affatto utopistico.

Mourinho ha dimostrato di credere molto nei due giovani, a cui è riuscito a ritagliarsi uno spazio concreto anche in prima squadra: motivo per il quale Pinto non vorrebbe privarsi a titolo definitivo dei suoi gioielli. La quadra potrebbe essere trovata con l’inserimento di un’opzione d’acquisto a vantaggio dei giallorossi o al massimo una percentuale sulla futura rivendita. A quel punto alla strada per il passaggio di Pasalic alla Roma sarebbe impressa un’accelerata importante. Occhio però ad un’altra pista potenzialmente percorribile.

Rimasto nella Capitale per mancanza di offerte giudicate sufficienti dai giallorossi, Rick Karadorp è attualmente fermo ai box per il grave infortunio patito nelle scorse settimane. La permanenza dell’olandese nella Capitale, però, non è affatto scontata e qualora dovesse arrivare un’offerta da 10 milioni di euro se ne potrebbe seriamente discutere. Con Gasperini in panchina, il lavoro degli esterni dell’Atalanta è sotto gli occhi di tutti. Il tecnico della “Dea”, però, potrebbe dire addio a fine stagione; tuttavia tra i papabili eredi di Gasperini c’è Ivan Juric, un altro allenatore che bada molto alla spinta propulsiva delle catene laterali. I bergamaschi potrebbero dunque prendere in seria considerazione due opzioni per la fascia destra: Karsdorp o Singo. Se la Roma dovesse seriamente affondare il colpo per Pasalic, chissà che per l’olandese ex Feyenoord non possano schiudersi orizzonti nerazzurri…