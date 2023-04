L’argentino completa il tris, Mourinho fuori dalla lista: svolta clamorosa

Il futuro di José Mourinho continua ad essere un rebus ancora tutto da sciogliere. La mossa del Chelsea e i possibili risvolti nell’immediato.

Negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio della gara contro la Sampdoria, ha risposto piccato alle domande circa il suo futuro. Legato alla Roma da un contratto per un’altra stagione e mezzo, José Mourinho si prenderà verosimilmente del tempo per sciogliere definitivamente le riserve.

L’incontro con i Friedkin fungerà da vero e proprio e spartiacque sotto questo punto di vista. Fino a quel momento ipotizzare una possibile destinazione del tecnico lusitano, oltre che anacronistico, sarebbe assolutamente fuorviante. Certamente i rumours che trapelano dall’Inghilterra non possono non essere presi in considerazione. Oltre alle sirene provenienti dall’Arabia, infatti, sono le voci che vorrebbero nuovamente Mourinho sulla panchina del Chelsea a calamitare il grosso dell’attenzione mediatica. In Spagna quest’oggi si è parlato di un contatto avuto tra la dirigenza del Chelsea e Mou: ancora troppo poco, eventualmente, per imbastire una trattativa. Ma la traccia c’è a va seguita con attenzione.

Il Chelsea mette nel mirino anche Gallardo: cosa cambia per il futuro di Mourinho

Ricordiamo che il Chelsea ha da poche ore messo sotto contratto Lampard, divenuto ufficialmente il nuovo allenatore ad interim della compagine londinese. In ottica estiva, però, il tam tam mediatico concernente la nuova guida tecnica non si è affatto interrotto, anzi. Dall’Argentina proprio in queste ore hanno rincarato la dose, aprendo le porte ad una nuova possibilità.

Secondo quanto riferito da Tyc Sports, infatti, Marcelo Gallardo sarebbe uno dei papabili candidati a sedersi sulla panchina del Chelsea. L’ex tecnico del River Plate sarebbe uno dei tre profili vagliati con maggiore interesse dai londinesi, che starebbero monitorando con estrema attenzione anche Luis Enrique e Julian Nagelsmann. Proprio con il tecnico spagnolo ex Roma si pensava che i Blues potessero trovare un’intesa in tempi relativamente brevi. In realtà la partita è ancora aperta. Gallardo con un colpo di cosa potrebbe scavalcare tutti e balzare improvvisamente in pole position. La candidatura di Mourinho come prossimo allenatore del Chelsea, dunque, si configurerebbe come un’ipotesi sempre meno concreta. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo.