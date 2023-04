Calciomercato Roma, ha detto sì: firma fino al 2025

Il difensore centrale della Roma ha preso la sua decisione rispetto all’offerta di prolungamento di Pinto in vista del calciomercato estivo

I tifosi sono rimasti in ansia per diversi mesi seguendo la questione Smalling. Il difensore inglese è uno dei giocatori più importanti della rosa e la sua permanenza nella Capitale è qualcosa di fondamentale per gli equilibri della Roma. Da quando è approdato nella Capitale, Chris ha saputo prendersi i tifosi e gli allenatori con cui ha giocato, dimostrando di potersi caricare la difesa. Tuto il reparto arretrato, infatti, poggia sulle sue spalle e la sua leadership è di sicuro adatta a sostenere questo peso.

Qualche anno fa a preoccupare era lo stato di salute dell’ex Manchester United, che ha saltato diverse partite per guai muscolari. Inizialmente si pensava di dover prendere qualcuno per poterlo sostituire, ma poi il centrale di Greenwich ha trovato lo stesso equilibrio che dona alla manovra giallorossa. Ora a dare qualche grattacapo è la sua situazione contrattuale, che non s è ancora sbloccata nonostante la sua importanza nella rosa.

Tiago Pinto, infatti, sta lavorando per cercare di arrivare a un accordo con l’agente del giocatore, che piace a diverse squadre in Europa. Sulle sue tracce, infatti c’è l’Inter, che spera in un secondo affare Mkhitaryan. L’armeno è passato in nerazzurro dopo essersi liberato a parametro zero in estate e il general manager giallorosso vorrebbe evitare di perdere uno dei suoi migliori giocatori, che andrebbe per giunta a una rivale.

Calciomercato Roma, Smalling ha deciso per il suo futuro

Non solo Inzaghi, che rischia di perdere Milan Skriniar in estate. Oltre all’ex tecnico della Lazio, sulle tracce di Smalling ci sono anche diversi club inglesi che vorrebbero riportarlo in Premier League. Tornare a giocare in patria permetterebbe a Chris di tornare appetibile per la Nazionale, cosa che non dispiacerebbe affatto al trentatreenne.

Pinto ha presentato la sua proposta del contratto diversi mesi fa, ma fino a ieri non è arrivata nessuna risposta. Nel pomeriggio, poi, l’agente del giocatore ha pubblicato una foto mentre è a Roma e tutto lascia pensare a un incontro con la società. Come riporta Leggo, Chris sembra aver preso la sua decisione insieme alla famiglia. Il difensore dovrebbe firmare il rinnovo del contratto fino al 2025, quando avrà 35 anni. Se tutto dovesse procedere per il verso giusto, la risposta arriverebbe dopo la doppia sfida con il Feyenoord.