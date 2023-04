Calciomercato Roma, intreccio Morata: bastano 7 milioni

Calciomercato Roma, sfida in Serie A e non solo: c’è anche l’Atletico Madrid per il colpo bianconero.

Il prossimo mercato giallorosso potrebbe regalare non poche novità, alla luce dei tanti aspetti da migliorare e affrontare al fine di continuare a trovare un giusto connubio tra l’anelito del club a crescere e l’esigenza del rientrare nel rispetto di determinati parametri da un punto di vista finanziario. Il recente modus operandi di Pinto ha lasciato intendere come si tratti di un matrimonio non impossibile, seppur di non semplicissima realizzazione.

Giusti approdi a costo zero, unitamente alla capacità di saper cogliere e sfruttare i giusti incastri permettono certamente di credere che anche nel corso del prossimo trimestre estivo si seguirà una strada simile a quella tracciata e attraversata negli ultimi anni. Discriminante importante, come sovente evidenziato, sarà la presenza di Mourinho e la disponibilità economica provenienti dagli obiettivi centrati nel corso di questa stagione, seppur con la consapevolezza che le tante occasioni fino a questo momento profilatesi non potranno essere ignorate, indipendentemente dalle sentenze che arriveranno sul campo in questo rush finale di stagione.

Calciomercato Roma, non solo Serie A: anche l’Atletico Madrid pensa a Nzola

Gli scenari potenzialmente interessanti per il club sono numerosi e andranno approfonditi con celere intelligenza da parte degli addetti ai lavori, ben consapevoli dell’importanza del fattore tempestività nel corso del calciomercato. Tra i tanti fin qui emersi, ha generato una certa attenzione anche il nome di Nzola, reduce da un gran cammino con lo Spezia durante questo campionato, dopo aver superato un momento non proprio facile lo scorso anno.

Attualmente a quota 13 gol, rappresenterebbe un rinforzo più che interessante, alla luce della possibilità di prelevarlo a esborsi abbastanza contenuti e di un’esperienza accumulata in Serie A nel corso di questi anni. Finito nel mirino anche di Juventus, Milan e Napoli, secondo El Gol Digital sarebbe anche nella lista dell’Atletico Madrid, destinato con ogni probabilità a salutare a fine campionato un Morata (finito anche in ottica Roma) e alle prese con delle valutazioni anche su Memphis Depay.

L’attaccante bianconero andrebbe in questo modo a compiere un importante step all’interno della propria carriera, destinata quasi certamente a non proseguire in Liguria anche il prossimo anno. Con il benestare della stessa società, consapevole di poter provare a incassare anche cifre superiori a quelle inizialmente stimate grazie alle sempre più concrete possibilità di assistere alla nascita di una vera e propria asta. Non solo in Serie A.