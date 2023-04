Calciomercato Roma, lite furiosa con Allegri: scelta fatta, Pinto ora trema

Quanto accaduto in casa Juventus potrebbe sortire conseguenze importanti anche sulle prossime mosse di mercato della Roma. Ecco perché.

Archiviato l’importantissimo successo ottenuto contro il Torino, la Roma di José Mourinho ha dirottato tutte le sue attenzioni sul prossimo impegno ufficiale, quello in casa del Feyenoord valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Confronto non banale in una competizione nella quale la Roma e la Juventus vogliono giocarsi le proprie carte per la vittoria finale.

Gli intrecci tra i giallorossi e i bianconeri, però, potrebbero non essere finiti qui. Anche sul mercato, infatti, le mosse dei due club potrebbero ritornare ad incrociarsi in maniera importante. Non è un caso, infatti, che sia la Roma che alla Juventus debbano andare a caccia di un centrocampista bravo negli inserimenti, bravo nel palleggio e in grado di finalizzare l’azione. Identikit che risponde piuttosto chiaramente al profilo di Davide Frattesi, che non a caso in tempi e modi diversi è finito nel mirino di Pinto. A certificare le prossime mosse della “Vecchia Signora”, però, potrebbe essere stato un episodio che si è materializzato alla fine dell’ultimo allenamento tenuto da Max Allegri.

Calciomercato Roma, lite Paredes-Allegri: la Juventus ha scelto Frattesi

Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, infatti, dopo l’ultimo allenamento Paredes ed Allegri si sarebbero resi protagonisti di un acceso diverbio. Al rientro negli spogliatoi sarebbero volate parole grosse, con il centrocampista argentino che non avrebbe affatto digerito lo scarso minutaggio riservatogli dal suo tecnico soprattutto nella seconda parte di stagione.

Scavalcato dal coniazione Barrenechea, Paredes farà ritorno al Psg. La Juve, infatti, avrebbe deciso di dirottare i soldi del suo eventuale riscatto proprio su quel Frattesi monitorato da tempo anche da Pinto.

In realtà per la mezzala del Sassuolo la sfida in Serie A si preannuncia molto articolata. Per il centrocampista italiano, infatti, anche la Lazio ha acceso le luci del proprio interesse. I neroverdi, però, sono bottega cara, e per adesso non intendono schiodarsi da una valutazione complessiva superiore ai 30 milioni di euro. La Roma ha provato a saggiare la possibilità di inserire qualche contropartita tecnica, ma Carnevali si è mostrato assolutamente irremovibile.