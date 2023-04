Calciomercato Roma, flop totale: addio con o senza Mourinho

La Roma ha iniziato a pianificare le mosse in vista della sessione estiva del mercato. Definito un addio: Mourinho non lo vuole più.

Il futuro, in casa Roma, è già adesso. Il club, nonostante manchino ancora diverse settimane alla conclusione della stagione, ha iniziato a muoversi al fine di accontentare le richieste di José Mourinho ed allestire una rosa competitiva. I primi colpi, ovvero i rinnovi di Nemanja Matic e Chris Smalling, sono stati piazzati ma non ci si fermerà qua.

Il direttore generale Tiago Pinto, infatti, ha in pugno pure Houssem Aouar al quale è stato offerto un contratto quinquennale da 3 milioni netti all’anno. Un colpo di livello, che aumenterà la competitività del centrocampo giallorosso. Il manager, al tempo stesso, sta vagliando diversi altri profili compreso quello di Roberto Firmino che, in estate, lascerà il Liverpool a parametro zero. L’intenzione, quindi, è quella di costruire un gruppo vincente.

Un restyling completo, che passerà anche attraverso la cessione degli elementi ritenuti fuori dal prossimo progetto tattico. In lista di sbarco, ad esempio, ci sono Ante Coric e William Bianda i quali verranno lasciati liberi di trovarsi una nuova sistemazione. Il loro addio, in particolare, consentirà di risparmiare circa 3 milioni mentre altri 15, salvo sorprese, verranno garantiti dal Valencia intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Justin Kluivert.

Roma, Camara tornerà all’Olympiakos

Praticamente certo pure l’addio di Mady Camara, sbarcato nella città eterna il 31 agosto in prestito dall’Olympiakos. Il guineano, inizialmente, era riuscito ad inserirsi giocando con regolarità sia in campionato che in Europa League. Poi, però, qualcosa si è rotto con il classe 1997 scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico portoghese.

La sua ultima presenza dal titolare risale al 13 novembre. Da quel momento in poi Camara è uscito dai radar, racimolando appena 35 minuti nelle successive 14 partite di Serie A. Il divorzio, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è da considerare certo. La Roma non lo confermerà, alla luce del poco spazio da lui ricevuto in questa seconda parte della stagione. Mourinho vuole altri tipi di giocatori. Esperti, carismatici e capaci di portare la sua squadra verso vette finora mai raggiunte. Aouar rappresenta il primo, vero, innesto. Ma, come detto, la campagna acquisti di Pinto è soltanto agli inizi.