Calciomercato Roma, boom Pinto: offerti 15 milioni

Il general manager della Roma ha deciso di intensificare i ritmi per un obiettivo di calciomercato che potrebbe approdare in estate

Tiago Pinto si sta muovendo per cercare di preparare il calciomercato stivo della Roma nel migliore dei modi. Il general manager giallorosso è chiamato a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma per farlo deve stare attento ai paletti imposti dalla Uefa. Il gm, infatti, è costretto allo slalom gigante pur di non incorrere in ulteriori sanzioni che potrebbero nascere in seguito alla violazione del settlement agreement.

Uno scenario che non piace al portoghese, né alla società, che vuole evitare di essere penalizzata dall’organo calcistico europeo. Questo sta seguendo da diverso tempo i movimenti della Roma e già a gennaio ha limitato molto i movimenti della squadra sul mercato. A inizio 2023, infatti, è arrivato solo Diego Llorente per andare a colmare le lacune difensive individuate da Mourinho durante la prima parte di stagione.

Lo spagnolo, poi, è approdato in prestito dal Leeds, che ha voluto inserire nell’affare un diritto di riscatto a cifre elevate. Per il averlo a titolo temporaneo, però, non è stato pagato nulla. Un affare all’insegna della sostenibilità quindi, che sembra anticipare quale sarà il tema della finestra estiva. Fondamentali per Tiago Pinto saranno sia le cessioni, sia i giocatori in scadenza di contrato. Questi rappresentano ottimi affari a basso costo.

Calciomercato Roma, cinque anni di contratto ad Aouar

Un calciatore che si libera in estate e che piace molto a Tiago Pinto è Houssem Aouar, trequartista del Lione in scadenza di contratto. Il ventiquattrenne, che ne farà 25 proprio il giorno della scadenza del suo contratto, è nel mirino di molti club e battere la concorrenza sul tempo sarà fondamentale.

L’algerino ha passato Pasquetta nella Capitale, dove si è sottoposto ad alcuni esami per valutare il suo stato fisico. Come riporta il Corriere dello Sport, Tiago Pinto ha intenzione di accelerare i tempi e di intensificare le trattative. Il general manager ha offerto al giocatore un contratto per cinque anni, quindi fino al 2028. In totale, il venticinquenne guadagnerebbe 15 milioni, perché si tratta di 2.5 milioni l’ano più bonus che lo porterebbero a 3.