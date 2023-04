Infortunii Abraham e Dybala, ecco le ultime notizie che arrivano da Trigoria. Si è deciso sull’operazione. Ecco gli ultimi aggiornamenti

La Roma è tornata a Trigoria e ha già iniziato a preparare il match di domenica sera all’Olimpico contro l’Udinese. Una sfida importante per gli uomini di Mourinho, chiamati a difendere il posto Champions League per la prossima stagione. L’impegno in ogni caso non è dei più agevoli, soprattutto perché lo Special One dovrà fare sicuramente a meno di Abraham e di Dybala.

E filtrano le prime notizie da Trigoria sulle condizioni dei due giocatori che ieri hanno lasciato il campo a Rotterdam: la Joya nel primo tempo, l’attaccante inglese a inizio ripresa. Ma se per il primo le cose possono anche rivelarsi meno problematiche del previsto, c’è apprensione per le condizioni dell’ex Chelsea che ha subito infortuni simili alla spalla. Ecco le ultime, comunque, su entrambi.

Infortuni Abraham e Dybala, la Roma ha deciso sull’operazione

A riportare la notizia ci pensa Il Tempo, che spiega come nessun esame è previsto per la giornata di oggi né per Abraham e nemmeno per Dybala. A differenza quindi di quelle che erano le previsioni, con degli esami strumentali ai quali i due si dovevano sottoporre, non ci sarà nessun controllo approfondito.

Per Abraham per ora – visto che è stata confermata la lussazione alla spalla – non sono previsti interventi chirurgici. Si cercherà sicuramente una terapia conservativa visto che già si sa, purtroppo, come muoversi in questi casi. Stessa identica cosa anche per Dybala: si attenderanno pure per lui le prossime ore per capire eventualmente il da farsi. Nessuna ecografia e nemmeno risonanze magnetiche. In poche parole sarà il tempo a far prendere le decisioni allo staff medico giallorosso. In ogni caso, Dybala, il campo lo potrebbe rivedere presto (Mourinho spera nel miracolo per giovedì prossimo) mentre i tempi saranno sicuramente più lunghi per l’inglese.