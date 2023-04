Juventus, UFFICIALE: pena sospesa

Juventus, il provvedimento ufficiale ribalta tutto: il comunicato che fuga ogni dubbio.

Dopo il sofferto successo ottenuto nell’andata dei quarti di Europa League contro lo Sporting CP, per la Juventus è già tempo di ripensare al campionato. I bianconeri, fermati all’Olimpico dalla Lazio, sono attesi dal confronto del “Mapei Stadium” contro il Sassuolo. Dentro e fuori dal campo, però, la situazione in casa bianconera continua a calamitare l’attenzione mediatica.

La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport in merito alla questione plusvalenze inevitabilmente contribuirà a scrivere con maggiore chiarezza i contorni di una classifica al momento nebulosa. I bianconeri, però, dovranno anche capire in che modo il caso legato alla manovra stipendi potrà eventualmente inficiare il cammino degli uomini di Allegri in termini di punti già in questa stagione. Percorso che porterà Di Maria e compagni ad affrontare la prossima settimana il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti. A tal fine arrivano importanti novità.

Juventus, sospesa la pena: riaperta la Tribuna Sud contro il Napoli

Per la gara contro i partenopei la Juventus potrà contare anche sull’apporto dei propri tifosi in Tribuna Sud, settore che era stato inizialmente chiuso a causa dei cori razzisti lanciati all’indirizzo di Romelu Lukaku. La sanzione inflitta, infatti, è stata sospesa, con il settore dell’Allianz Stadium che dunque sarà riaperto per il prossimo impegno casalingo degli uomini di Allegri in campionato. Ecco il comunicato:

“Nell’udienza fissata il 14 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 233/CSA/2022-2023, proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. in data 10.04.2023 avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Tribuna sud primo anello” privo di spettatori, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Rimette la cognizione del reclamo alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 70, comma 4, C.G.S. e sospende la sanzione inflitta.”