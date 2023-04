Infortunio Dybala, ecco l’esito degli esami

Infortunio Dybala, a differenza di Abraham la Joya si è sottoposta a degli esami strumentali. Ecco l’esito

Se per Abraham, così come abbiamo scritto prima, non c’è stato nessun controllo approfondito nella giornata di oggi, cosa diversa invece è successa per Dybala: l’attaccante argentino questa mattina è stato oggetto di esami strumentali dopo il problema all’adduttore che lo ha costretto ad uscire dopo 24minuti nella sfida contro il Feyenoord in Europa League.

Sospiro di sollievo per Mourinho: gli esami hanno escluso lesioni e hanno confermato un affaticamento all’adduttore. Insomma, nessun problema grave per la Joya che spera di essere in campo giovedì prossimo, nella gara di ritorno contro gli olandesi quando davanti ad un Olimpico come al solito pieno, ci sarà da ribaltare l’1-0 di due giorni fa.

Mourinho quindi può sorriderà a metà. Anche perché domani il giocatore non sarà ovviamente in campo contro l’Udinese in quella che è una partita che i giallorossi devono obbligatoriamente vincere per rimanere in zona Champions League. Ma senza diversi elementi, soprattutto in avanti, non sarà di certo facile e tutto il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Belotti.