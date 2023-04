Infortunio Abraham, giallo risolto sugli esami alla spalla

Infortunio Abraham, giallo risolto attorno all’attaccante inglese e agli esami alla spalla. Ecco le ultime notizie da Trigoria

Ieri non c’è stato nessun controllo. E nemmeno questa mattina invece Tammy Abraham si è sottoposto agli esami alla spalla dopo l’infortunio rimediato nella gara contro il Feyenoord in Europa League. No, l’inglese non ha effettuato nessun controllo a differenza di quelle che sono le informazioni che sono girate nelle ultime ore. AsRomalive.it può confermare che l’ex Chelsea non è stato visitato con degli esami approfonditi.

Questo ovviamente non pregiudica nulla, anzi. Abraham con il Feyenoord vorrebbe esserci giovedì prossimo e con molta probabilità ci sarà. Anche perché le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport indicano come l’inglese spingerebbe anche per giocare domani contro l’Udinese. Ma Mourinho, com’è giusto che sia, anche perché serve una rimonta clamorosa contro la squadra di Slot, non vuole rischiare nulla. Quindi domani, dal primo minuto, lo spazio ci sarà per Belotti.

Infortunio Abraham, nessun esame per l’inglese

Insomma, nessun esame strumentale per il centravanti giallorosso che, in questa stagione, non è riuscito così com’era successo in quella passata ad essere decisivo. Ed è anche per questo che sul suo conto, soprattutto negli ultimi mesi, sono state tante le voci che lo vedono come possibile partente, anche per fare cassa, alla fine dell’anno.

Questi ovviamente sono dei discorsi che la Roma affronterà solamente al termine del campionato e non adesso, quando in ballo c’è tutta l’annata con una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare – ne va anche delle operazioni di mercato – e con una semifinale di Europa League da mettere nel mirino. Siamo dentro la fase calda e i giallorossi non possono sbagliare nulla. Lo sappiamo benissimo. Ecco perché serve il miglior Abraham. Nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili. Uno come lui può sicuramente trascinare.