Calciomercato Roma, affare saltato: Pinto pronto a chiudere

Calciomercato Roma, dalla Germania trapelano interessanti novità in merito ad un profilo accostato con sempre maggiore insistenza ai giallorossi.

Uno sguardo rivolto al campo ed uno al mercato. Tra i top club di Serie A all’opera per programmare le future mosse in vista della prossima stagione, la Roma vuole fare la voce grossa. I giallorossi sotto questo punto di vista hanno già cominciato a muoversi sotto traccia per capitalizzare eventuali occasioni.

Come non definire tale la trattativa ormai avviata con Houssem Aouar, centrocampista algerino in forza al Lione legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2023 che non sarà rinnovato. Dopo le indiscrezioni rilanciate nelle scorse settimane, la Roma è scesa definitivamente in campo garantendosi una posizione importante di vantaggio. Tra l’entourage del calciatore e i giallorossi non è stato ancora trovato l’accordo definitivo ma il fatto che l’algerino si sia recato nella Capitale per svolgere test specifici è una prova tangibile dell’interessamento concreto della Roma.

Calciomercato Roma, fumata nera Aouar-Eintracht

Se un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova, l’ultima indiscrezione rilanciata da SPORT1 non può non essere attenzionata. Secondo quanto filtra dalla Germania, infatti, l’Eintracht Francoforte, da tempo sulle tracce di Aouar, si sarebbe tratto definitivamente fuori. Salvo clamorosi dietrofront, dunque, non sarà l’Eintracht la squadra nella quale militerà Aouar la prossima stagione, indipendentemente dal fatto che il centrocampista firmi o meno con la Roma.

Stando così le cose, però, la strada per la Roma sul fronte Aouar sembra essere definitivamente in discesa. Accostato anche ad altri club di Serie A come Milan e Napoli, il mediano del Lione è sempre più in orbita Roma, che potrebbe affondare il colpo nel corso delle prossime settimane per suggellare definitivamente l’accordo.