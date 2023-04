Roma-Udinese, le probabili formazioni: emergenza Mourinho

Probabili formazioni Roma-Udinese, tra dubbi e conferme per continuare la rincorsa Champions. Fondamentale evitare distrazioni e ripercussioni nella settimana del doppio incontro con il Feyenoord.

I primi novanta minuti dei quarti di finale di Europa League hanno decretato la squadra di Slot in vantaggio di un gol, concretizzato e difeso nel corso di una gara che ha visto i giallorossi imbattersi in una serie di difficoltà e situazioni poco felici. La trasferta olandese si è distinta, infatti, per eventi beffardi e poco fortunati, che costringeranno Pellegrini e compagni al tentativo di rimonta in casa fra quattro giorni.

Il ritorno contro Kokcu e colleghi è previsto questo giovedì, di fronte ad un pubblico che saturerà per l’ennesima volta lo Stadio Olimpico e che dovrà cercare di accompagnare gli uomini di Mourinho nel non semplice compito di cui detto sopra. Questo alla luce anche delle diverse defezioni che attualmente contraddistinguono la compagine giallorossa e che una certa ingerenza potrebbero avere anche ai fini della gestione delle due partite in programma in questa manciata di giorni.

Roma-Udinese, emergenza Mourinho prima del Feyenoord: le possibili scelte

Prima del Feyenoord, infatti, il banco di prova che si frapporrà sul cammino della Roma è quello dell’Udinese, reduce dal pareggio in extremis contro il Monza e distintasi nel corso di questa stagione per un rendimento che ha messo in difficoltà diverse big. Ne sa qualcosa la stessa squadra di Mourinho, sconfitta all’andata per 4-0, su un campo che ha visto anche il Milan fermarsi qualche settimana fa.

Se a ciò si aggiunge la consapevolezza del fatto che bisognerà fare i conti con diverse assenze, si comprende bene come i novanta minuti di stasera sottintendano insidie ben importanti e da affrontare con la massima perizia e attenzione, evitando che la distrazione e la proiezione verso il futuro si riversi anche nel presente.

Non ci saranno certamente Abraham e Dybala, così come quel Rick Karsdorp la cui stagione è terminata in seguito ad un intervento annunciato dalla società a sorpresa, in un periodo in cui l’olandese sembrava aver ritrovato sé stesso e il rapporto con Mourinho. Un po’come accaduto già due settimane fa con la Sampdoria, servirà sacrificio e attenzione.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Wijnaldum, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.