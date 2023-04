Dybala, intoppo e appiglio verso Roma-Feyenoord: come sta la Joya

Nella partita di andata contro il Feyenoord Dybala è dovuto uscire dal campo in anticipo a causa di un problema alla coscia

Mancano tre giorni alla partita più importante della stagione per la Roma, che è ancora in corsa per strappare il pass per l’Europa League. Le semifinali sono a un passo, ma per raggiungerle bisogna battere prima il Feyenoord di Rotterdam. Gli olandesi sono riusciti a mettere in cassaforte l’andata grazie alla vittoria per 1-0 nata dal gol di Wieffer, che ha trovato una traiettoria molto fortunata che ha beffato Rui Patricio.

L’estremo difensore ha provato a reagire, ma non ha potuto fare nulla sul tiro del centrocampista, che ha colpito male il pallone, che ha rimbalzato due volte pria di entrare in porta. Una addirittura subito dopo aver colpito il pallone. Questo ha trovato coì un giro che ha modificato la traiettoria disturbando l’intervento del numero 1 giallorosso. Per di più, nella sua visuale c’erano anche diversi giocatori, giusto per rendere ancora più difficile il tentativo di parata.

A questo episodio, poi, si va ad aggiungere anche il rigore sbagliato da Lorenzo Pellegrini, che dagli undici metri non ha messo a fuoco la porta. Il numero 7 ha strozzato troppo il tiro andando a trovare il palo esterno, con il pallone che si è poi allontanato. Una partita molto sfortunata quella al de Kuip, che però ha dimostrato come il Feyenoord non sia questo avversario così temibile.

Ansia Dybala, la Joya non si allena a Trigoria

Per il ritorno tutti sperano di poter rivedere Paulo Dybala in campo, ma per adesso c’è ancora da aspettare. Le condizioni dell’argentino non sono del tutto ottimali, ma per fortuna l’ex Juventus si è fermato appena ha sentito tirare un po’ il muscolo, rimediando dolo una contrattura.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Joya ancora non è tornato ad allenarsi a Trigoria, ma si è dedicato solo alla cura del muscolo della coscia. Mancano tre giorni per la gara contro il Feyenoord e tutti sperano di poterlo rivedere in campo. Servono due gol per passare il turno e Paulo potrebbe segnarli o almeno ispirarli. A spingere per il suo ritorno, poi, ci sono i tifosi della Roma, che per la prima volta faranno registrare il primo vero tutto esaurito, visto che sono stati venduti ai giallorossi anche i biglietti del settore ospiti. A dare ottimismo, però, è il precedente con il Redbull Salisburgo, con cui ha giocato molto bene pur allenandosi solo un giorno.