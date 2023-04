Calciomercato Roma, Firmino giallorosso: incontro Capitale

Calciomercato Roma, Firmino in giallorosso e appuntamento già fissato. Gli ultimi aggiornamenti sul clamoroso rinforzo a costo zero.

Le notizie emerse in queste ultime settimane ci hanno restituito l’importante consapevolezza di quello che sarà il modus operandi della società nel prossimo calciomercato. In una fase ancora ricca di incertezze legate a piazzamenti finali e responsi in campionato, infatti, Tiago Pinto e colleghi sembrano aver quantomeno delineato parte del percorso da seguire prossimamente.

Seppur con la consapevolezza di essere in una fase pienissima e ricca di potenziali novità che potrebbero impattare in poco veemente sulle prossime scelte di mercato e societarie, ai piani alti di Trigoria si sta cercando di preparare importanti e fertili terreni anzitempo, al fine di superare una concorrenza che potrebbe essere non poco folta, soprattutto per l’approdo dei diversi elementi a costo zero sui quali si sta muovendo la stessa Roma. Ad aprire il walzer di nomi concretamente finiti in orbita Roma in queste settimane è stato Houssem Aouar, avvistato nella Capitale nel giorno di Pasquetta e divenuto uno degli elementi in lizza per un approdo capitolino tra qualche mese.

Calciomercato Roma, incontro già fissato: concorrenza giallorossa per Firmino

Le papabili occasioni di mercato restano numerosissime, a costo zero o, comunque, concretizzabili a condizioni vantaggiose, come accaduto già nel recente passato. I nomi di Dybala e Wijnaldum sono certamente quelli di rendere meglio l’idea dell’importanza nel saper cogliere le giuste opportunità e potrebbero essere solo alcuni dei primi in grado di costituire una lista che potrebbe arricchirsi prossimamente.

Aouar a parte, senza dimenticare di Veltman, Ndicka o di uno Zaha sempre più al centro di contese europee, uno dei nomi in grado di scaldare maggiormente aneliti e speranze è quello di Roberto Firmino. Il centravanti del Liverpool ha il contratto in scadenza a giugno e, oltre alla Roma, ha generato nobilissime attenzioni quali, tra le tante, quelle di Chelsea, Atletico Madrid, Milan e Juventus.

Secondo quanto riferito da Erden Timur, in particolar modo, il centravanti verdeoro sarebbe finito con prepotenza anche nel mirino del Galatasaray, il quale avrebbe concordato un incontro l’agente di Firmino in settimana.