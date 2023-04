Calciomercato Roma, l’erede di Abraham lo sblocca l’ex Lazio

Calciomercato Roma, ex Lazio decisivo: meno di 25 milioni di euro e bomber da più di 100 gol in arrivo.

Le valutazioni attuali in casa giallorossa interessano una pluralità di aspetti di non poco conto, attualmente legate all’immediato presente che sottopone a Cristante e compagni una massiccia serie di impegni, destinati a fungere da autentica determinante per il prossimo futuro di squadra e società.

L’importanza di un eventuale approdo in Champions, unitamente a quella di provare a proseguire degnamente il percorso in Europa League, garantirebbe certamente un certo respiro e margine di manovra a Tiago Pinto e colleghi, prossimi all’affrontare un’estate che, in un modo o nell’altro, sembra destinata ad essere ricca di sorprese.

La strada fin qui delineatasi sembra sottintendere un anelito comune al concretizzare rinforzi intelligenti e interessanti, che permettano di acuire risorse e qualità dello scacchiere ma anche di restare nei limiti del perimetro imposto ai Friedkin dai ben noti paletti del Fair Play Finanziario.

Se a ciò si aggiunge la consapevolezza di essere entrati in una parentesi storica in cui la tendenza nel puntare i parametri zero è sempre più diffusa, si comprende bene come anche nella Capitale, da giugno in poi, si cercherà di continuare a seguire una falsariga che ha già contraddistinto il modus operandi dei piani alti di Trigoria in passato.

Calciomercato Roma, ex Lazio decisivo per l’addio di Morata

Aouar e la lista composta da nomi quali Ndicka, Veltman o Firmino certamente vanno in questa direzione, da seguire però con la consapevolezza di poter rimpolpare lo scacchiere anche con esborsi economici più importanti, seppur sempre nel pieno rispetto delle finanze di cui detto sopra e di attente valutazioni che hanno più che sovente contraddistinto l’operato degli addetti ai lavori capitolini.

In tale ottica, dunque, da diverse settimane a questa parte, anche a Roma si è diffusa una certa attenzione per la pista Morata, ormai destinato a salutare a fine campionato l’Atletico Madrid e finito al centro di monitoraggi da parte della Premier e della stessa Serie A. Qualità e capacità di dialogo con i compagni dello spagnolo, unitamente a più che buone doti di finalizzazione lo rendono un profilo più che appetibilie.

Questo anche e forse soprattutto alla luce di una posizione rispetto ai Colchoneros che lo vede ormai prossimo al salutare i Materassi per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Sebbene sia valutato circa 25 milioni, il range di esborso dovrebbe assestarsi su questa fascia, con l’Atletico Madrid che avrebbe trovato in un ex Lazio il sostituto ideale. Stando a quanto riferito da El Gol Digital, infatti, i biancorossi hanno messo nel mirino Vedat Muriqi, reduce da un’esperienza ben lungi dalla brillantezza sulla sponda meno colorata e bella della Capitale.

Il suo contratto scade fra quattro anni e ha una clausola di 30 milioni di euro ma, secondo la fonte spagnola, il prezzo di partenza parte da circa 15 milioni, legato anche ad uno score complessivo di 101 gol in carriera e ben 13 centri nel corso della corrente stagione.