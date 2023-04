Blitz con la Roma in campo: affare bomba da 65 milioni

Calciomercato Serie A, blitz durante la gara della Roma per chiudere l’affare bomba. Ballano oltre 60 milioni di euro, scout in missione durante la sfida ai giallorossi

La stagione calcistica è entrata nella volata finale. Ieri si sono chiusi i quarti di finale di Champions League, che hanno consegnato una semifinale italiana dopo la qualificazione dell’Inter. I nerazzurri affronteranno il Milan, nel derby che mette in palio la finalissima di Istanbul. Oggi toccherà alla Roma scendere in campo, per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. I giallorossi poi torneranno in campo in trasferta, per affrontare l’Atalanta di Gasperini.

Tre gare decisive attendono la Roma di José Mourinho. La prima, da dentro o fuori, è in programma questa sera alla stadio Olimpico. I giallorossi ospitano il Feyenoord di Arne Slot, per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si riparte dall’1-0 del ‘De Kuip’ in favore della squadra olandese, la Roma punta alla rimonta europea spinta anche dal calore dello stadio Olimpico. Dopo la sfida alla squadra di Rotterdam sarà il momento di preparare altre due sfide delicate per i giallorossi, attesi dal doppio scontro diretto in zona Europa in Serie A. La prima sfida sarà in casa dell’Atalanta di Gasperini, la seconda all’Olimpico contro il Milan.

Calciomercato, il Bayern piomba su Hojlund: blitz nella sfida alla Roma

Proprio durante la sfida in casa dei bergamaschi è previsto un blitz di mercato in casa Atalanta. L’osservato speciale risponde al nome di Rasmus Hojlund, l’attaccante è una vera e propria rivelazione stagionale in casa orobica. Il danese è finito nel mirino di diversi grandi club europei, per una valutazione che potrebbe toccare la cifra da 65 milioni di euro.

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Ekrem Konur, il Bayern Monaco sarebbe pronto a piombare sull’attaccante danese dell’Atalanta. Il cronista evidenzia come la squadra bavarese ha in programma di visionare da vicino il calciatore in forza ai bergamaschi. Il Bayern invierà degli scout a visionare Hojlund proprio durante la sfida alla Roma di José Mourinho. Una gara importantissima per gli equilibri nella lotta al piazzamento europeo in Serie A.