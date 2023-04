Dybala ed El Shaarawy fanno volare la Roma: i voti di Roma-Feyenoord

Voti Roma-Feyenoord, Dybala ed El Shaarawy spengono l’incubo olandese. Gli uomini di Mourinho sono in semifinale di Europa League!

La risposta dell’Olimpico c’è stata sin dal primo minuto, come emerso da un’atmosfera meravigliosa e strettasi intorno alla squadra per tutto il corso di una partita importante quanto complicata, contraddistinta nei primi 45 minuti da un buon approccio ma al contempo anche da diverse difficoltà e sfortune che hanno comunque impattato sullo svolgimento e il canovaccio della partita.

Basti pensare alle diverse interruzioni che hanno caratterizzato soprattutto la seconda metà del primo tempo, contraddistintasi per un certo nervosismo sul campo e in panchina. Emblema di un nervosismo che si temeva poter impattare anche sulla gestione delle due tifoserie sin dal giorno del sorteggio, è stata l’espulsione di Foti per l’accaduto con Gimenez, acuente il sale di una gara conclusasi in pareggio nella prima frazione di gioco, al termine di una prestazione da parte degli olandesi che aveva comunque impensierito in diverse occasioni le retrovie presiedute da Rui Patricio e compagni.

Roma in semifinale di Europa League: Dybala ed El Shaarawy decisivi

Tanti gli eventi che hanno contraddistinto il secondo tempo, apertosi con il gol fortunoso ma non immeritato di Spinazzola, propiziato da una deviazione che aveva regalato il momentaneo 1-0, valevole per il complessivo dell’ 1 a 1. Buona la reazione della Roma, apparsa subito intenzionata a sfruttare a proprio vantaggio un’inerzia di gioco che sembrava totalmente cambiata.

Diversi, poi, gli sfortunosi eventi che hanno contraddistinto lo pezzone centrale di gioco, che ha visto uscire dal terreno di gioco Chris Salling per infortunio, costringendo Mourinho ad adattare Celik nel terzetto arretrato, pochi minuti dopo il cambio Llorente-Ibanez. Il sapore beffardo di tale evento ha certamente amplificato il dissapore nato qualche minuto prima per la rete annullata a Bryan Cristante.

Chiosa di tale parentesi infelice è stato poi il gol dell’ 1 a 1 siglato dagli uomini di Slot, catalisi però di un momento ricchissimo di emozioni, generate dal gol in extremis di Dybala e dalle reti di El Shaaarawy e Pellegrini ai supplementari. La Roma è in semifinale di Europa League!

Rui Patricio 7 , Mancini 7, Smalling 8, Llorente 7; Zalewski 6.5, Cristante 7, Matic 9, Spinazzola 7; Wijnaldum 6 Pellegrini 8, Belotti 7 Abraham 7 Dybala 8 Ibanez 7