Roma, test ok per Dybala: l’ultimo rebus di Mourinho

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Feyenoord: le ultime su Paulo Dybala, che è riuscito a recuperare dal problema accusato all’andata

L’attesa sta per finire. Poche ore ormai prima dell’inizio della sfida tra Roma e Feyenoord, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il classico appuntamento che può valere una stagione, al quale i giallorossi si presentano con la consapevolezza di potersi ritagliare un ruolo importante in una competizione vissuta da protagonista.

Mourinho si aspetta una risposta importante dai suoi ragazzi, trascinati da un Olimpico che caricherà i suoi beniamini come non mai. Le buone notizie per il tecnico portoghese, però, arrivano anche sul fronte legato a Paulo Dybala. Nella conferenza stampa della vigilia lo “Special One” aveva annunciato che sarebbe stato decisivo il test che la “Joya” avrebbe effettuato questa mattina. Come riferito dall’edizione online de “Il Messaggero”, l’esito del test sarebbe stato positivo.

Roma, test positivo per Dybala: le ultime

Dybala, quindi, sarà della partita. Il numero 21 della Roma non ha avvertito alcun problema all’adduttore, che aveva fatto scattare l’allarme in casa giallorossa nei giorni scorsi. Tenuto a riposo contro l’Udinese, Dybala è pronto nuovamente a dare il suo contributo alla causa.

Mourinho, però, dovrà valutare se schierare il proprio gioiello dal primo minuto o decidere di gettarlo nella mischia a gara in corsa. Tanti indizi lasciano presagire che alla fine Dybala abbia molte chances di partire dal 1′, ma occhio ai possibili colpi di scena. Quello che è certo, però, è che l’attaccante della Roma sarà della partita, desideroso di dare il suo importante contributo nella sfida che potrebbe spalancare le porte per le semifinali.