Serie A, perquisizioni in corso dopo la cessione: “Sequestrati i documenti”

Ultim’ora Serie A, perquisizione in corso nelle sedi: “Sequestrati i documenti della cessione”. Ecco cosa sta succedendo.

Importantissima notizia quella giunta in questi ultimissimi minuti e che va a toccare una delle realtà più importanti e consolidate della nostra Serie A. A riferirlo è la ricostruzione de “Il Corriere della Sera”, a detta del quale sarebbe avvenuta in queste ore la perquisizione delle sedi di Elliot in Lussemburgo, con consequenziale sequestro dei documenti della cessione del Milan e Red Bird.

Proprio in una fase abbastanza felice, almeno dopo la vittoria in Champions League contro il Napoli, è arrivato l’importante aggiornamento circa il quale arriveranno sicuramente ulteriori evoluzioni e novità nell’immediato futuro. La polizia generale del Granducato del Lussemburgo ha perquisito le holding lussemburghesi d Elliot, relative alla cessione del Milan a RedBird, appartenente a Gerry Cardinale.

Perquisizioni in corso nelle sedi Elliot e sequestro dei documenti: “Bisogna capire”

Le cessione è avvenuta lo scorso 31 agosto e circa quest’ultima Il Corriere apprende come gli inquirenti hanno sequestrato documenti importanti legati proprio all’atto di compravendita del club rossonero, con conseguente avanzamento di ipotesi di reati molto importanti, quali reato di abuso di beni sociali e di bancarotta fraudolenta.

L’inchiesta penale è nata da un esposto di Blue Skye e dei soci di minoranza di Project RedBlack, dettisi danneggiati dalla vendita i Elliot a RedBird, a loro detta verificatasi con “modalità che hanno pregiudicato il diritto di credito”. In materia si è esposto anche Martin Sartorio di Calciomercato.it, così espressosi sulla vicenda ai microfoni di Tv Play.

“Il Milan è oggetto chiamato in causa e non commenta perché come società non ha nulla da dire. Non ha nulla a che vedere con quanto sta succedendo perché riguarda il fatto che Blue Skye sia stata liquidata con somma di denaro corrisposta non corretta, secondo Blue Skye. Le indagini sono volute per certificare e provare che la somma che spettasse loro fosse maggiore. Le posizioni sono queste e va adesso capita l’evoluzione“.