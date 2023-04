Calciomercato Roma, la magia è doppia: “scritto” il futuro di Dybala

Calciomercato Roma, dopo la notte di giovedì il futuro di Dybala sembra essere più chiaro. La convinzione dei tifosi

Dybala ha stregato la Roma. Ma anche Roma ha stregato Dybala. Magia doppia. E allora il futuro appare più chiaro, più delineato, e tutte le componenti stanno andando al posto giusto. Le parole infatti indicano una sola direzione, almeno per ora: la Joya dovrebbe rimanere a Trigoria. O almeno così si spera.

Questa mattina il Corriere dello Sport in edicola fa un quadro su quello che sta girando attorno all’argentino che giovedì notte si è messo la squadra sulle spalle e l’ha portata ai supplementari con una magia quando alla fine del match contro il Feyenoord mancava solamente un minuto. Un gol bellissimo con un controllo di un’altra categoria che solamente giocatori come lui possono pensare e soprattutto mettere in pratica. Una giocata che ha permesso poi a Mourinho di dare ai propri ragazzi quella carica che serviva per chiudere il match all’extra time contro un’avversaria che si è dimostrata di livello, ma che nulla ha potuto davanti all’agonismo della Roma che nei 30finali ha deciso di azzannare il match.

Calciomercato Roma, le ultime su Dybala

Tornando a Dybala. Quella di ieri è stata una giornata importante – con i tifosi sempre più convinti della sua permanenza – con delle parole sul suo futuro da parte dell’agente Antun e da parte di Pinto che suonano come un matrimonio che continuerà nonostante le voci che lo vorrebbero nel mirino di molti big club europei. Che poi le voci possono anche essere vere, visto che parliamo di uno che fa la differenza.

“Paulo è felice e ha grande entusiasmo. Vuole raggiungere obiettivi importanti con la Roma”. Queste le parole dell’agente a Sportitalia. Poi quelle di Pinto: “Dybala resta. Dove volete che vada?” ha invece detto ridendo il portoghese fuori da Trigoria intercettato da Romanews. Insomma, ieri sono arrivati due indizi. Il terzo non lo è anche se pure lo sponsor tecnico, Adidas, spera che la Joya possa rimanere visto che la maglia sarebbe sicuramente la più venduta. E sui social è spuntata proprio quella col numeri 21 e col Lupetto davanti che dovrebbe comparire il prossimo anno sulle t-shirt che accompagneranno la stagione giallorossa.