Roma-Juventus, fine della corsa: ha scelto il suo nuovo campionato

Calciomercato Roma, dalla Spagna ne sono sicuri: la decisione a sorpresa spiazza anche la Juventus. L’ultima puntata della “telenovela”

Da mesi ormai la Roma sta riuscendo a trovare buone trame di gioco anche grazie ai continui rifornimenti dalle corsie esterne. La crescita esponenziale di Spinazzola non può essere assolutamente trascurata sotto questo punto di vista. L’ex esterno della Juventus ormai è ritornato su quei livelli importanti raggiunti nel suo primo anno di militanza tra le fila della Roma.

Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024, “Spina” è comunque al centro di diverse voci di mercato. Il discorso rinnovo sarà affrontato nei tempi e nei modi previsti, anche perché Pinto vorrebbe rinforzare la propria forza in termini negoziali, ridefinendo un nuovo accordo con il calciatore. Nel caso in cui non dovesse essere sancito il prolungamento con Spinazzola in tempi relativamente brevi, infatti, la Roma si ritroverebbe in estate un calciatore ad un anno dalla scadenza. Ragion per cui Pinto potrebbe faticare a chiedere quei 30 milioni di euro su cui sembra attestarsi la valutazione dell’esterno giallorosso. Nel frattempo, però, il GM della Roma ha già tastato il terreno per capire la fattibilità di nuove operazioni sulle corsie esterne.

Calciomercato Roma, svolta Grimaldo: la Liga in cima alla lista dei desideri

Come vi abbiamo riferito in tempi non sospetti, uno dei profili che stuzzica maggiormente Pinto è quello di Alex Grimaldo. Legato al Benfica da un contratto in scadenza nel 2023, il terzino mancino spagn0lo fa gola a diversi club in giro per l’Europa. Soltanto in Italia, ad esempio, Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma monitorano l’evolvere della situazione con particolare interesse. Come non citare, poi, i diversi club della Premier che direttamente o indirettamente hanno mosso passi concreti per Grimaldo.

La partita, però, è ancora tutta da giocare e potrebbe regalare interessanti colpi di scena. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, ad esempio, Grimaldo per adesso avrebbe messo in cima alla lista delle sue priorità un eventuale approdo nella Liga spagnola. Nelle ultime ore anche l’Atletico Madrid ha fatto irruzione nella trattativa, per regalare a Simeone un nuovo tassello con cui rinforzare la corsia mancina. Tuttavia per adesso la Real Sociedad, eliminata dalla Roma in Europa League, è convinta di poter volgere a proprio favore la situazione, trovando un’intesa di massima con l’entourage del calciatore. Seguiranno aggiornamenti.