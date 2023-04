L’Inter ‘chiude’ la porta, addio Roma: incontro galeotto

Calciomercato Roma, sacrificio alla fine della stagione e assalto all’obiettivo giallorosso. Anche l’Inter ci prova

Forse la Roma, per la prossima stagione, deciderà di affidarsi nuovamente a Rui Patricio, visto soprattutto quello che è stato il rendimento del portiere portoghese fino al momento con la ciliegina sulla torta, almeno per ora, del rigore parato nell’ultima partita di Serie A a Pereyra dell’Udinese.

Ma Tiago Pinto, senza dubbio, e così come vi abbiamo più volta raccontato da queste colonne, uno pensiero per i prossimi anni lo sta facendo. E sta guardando soprattutto in Italia, mettendo nel mirino il portiere dell’Empoli, Vicario, che è nei radar anche della Juventus. Ma non solo i bianconeri sono sulle tracce dell’estremo difensore della formazione toscana, secondo quanto riportato da SportMediaset.it infatti, anche l’Inter, nelle ultime settimane, si è aggiunta alla corsa.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Vicario

In vista di una possibile cessione di Onana alla fine della stagione – preso a zero dall’Ajax e che potrebbe essere rivenduto tranquillamente per 40 milioni di euro al Chelsea, piazzando così una plusvalenza davvero importante – e cn Handanovic che ormai è alla chiusura della sua carriera, Marotta starebbe pensando proprio al giocatore dell’Empoli che, all’Olimpico, contro la Roma e tutti ce lo ricordiamo, è stato protagonista di un qualcosa di incredibile con una tripla parata che lui stesso ha voluto far vedere sui propri canali social.

Al momento, per quanto riguarda i nerazzurri ovviamente si parla di un’idea e niente di più. Anche perché non è detto che alla fine Onana venga ceduto soprattutto se i nerazzurri dovessero arrivare in finale di Champions League e magari portarla a casa. Gli introiti che arriverebbero da una cosa del genere – inaspettata ovviamente all’inizio della stagione – aiuterebbero le casse nerazzurre che forse non sarebbero più costretti a fare dei sacrifici. Vedremo quello che succederà, ovviamente, ma anche l’Inter si è iscritta alla corsa per Vicario. Pizzicato, infine, a colloquio con Baccin prima di Empoli-Inter. Il vicedirettore sportivo dei nerazzurri si è intrattenuto appunto col portiere.