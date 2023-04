Calciomercato Roma, incontro con l’Inter: lo scambio libera Pinto

Calciomercato Roma, incontro con l’Inter in programma e via libera totale per Tiago Pinto. Lo scambio libera il dirigente giallorosso in vista dell’estate

La Roma è reduce dalla cocente sconfitta rimediata in casa dell’Atalanta. Al Gewiss Stadium gli orobici si sono imposti per 3-1, in una gara decisa da episodi sfortunati per i giallorossi guidati da José Mourinho. La Roma è stata agganciata in classifica dal Milan al terzo posto e sabato pomeriggio ci sarà lo scontro diretto con i rossoneri allo stadio Olimpico. In parallelo le attenzioni si spostano sulle manovre di Tiago Pinto in vista della sessione di calciomercato estivo.

Il dirigente portoghese sta cercando di bruciare le tappe in vista della sessione estiva di calciomercato. Mentre Tiago Pinto continua a sondare diverse piste per chiudere colpi a parametro zero, c’è una pista in Serie A che vede anche l’Inter di Marotta in corsa. Nella sconfitta di ieri in casa dell’Atalanta c’è stato il grave errore di Rui Patricio a compromettere il risultato dei giallorossi. Il futuro dell’estremo difensore portoghese è uno dei nodi da sciogliere per Pinto in vista della sessione estiva di calciomercato, con un solo anno di contratto e la carta d’identità che inizia a pesare per il portiere ex Wolverhampton.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per Vicario: l’incontro col Chelsea fa saltare il banco

Tra i possibili eredi del portoghese in Serie A si è accesa la pista che porta a Guglielmo Vicario. L’estremo difensore dell’Empoli si è messo in vetrina in questa stagione ed in estate potrebbe lasciare i toscani per accasarsi in un club più blasonato. Anche l’Inter di Simone Inzaghi è stata accostata al portiere della formazione azzurra.

Ora, secondo quanto evidenzia la ‘Gazzetta dello Sport’, il club milanese sta per incontrare emissari del Chelsea per discutere il passaggio a Londra di Onana. Il portiere nerazzurro ha stregato la dirigenza Blues ed i londinesi sembrano pronti a mettere sul piatto il cartellino dello spagnolo Kepa. L’ex Athletic Bilbao finirebbe così all’Inter nell’ambito dello scambio che porterebbe Onana alla corte del Chelsea, pronto anche ad aggiungere una decina di milioni oltre al portiere spagnolo per arrivare ad Onana.