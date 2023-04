Calciomercato Roma, ribaltone totale: assist a Pinto per il colpo a zero

Il general manager della Roma può continuare a seguire l’obiettivo di calciomercato in vista dell’estate sempre più vicina

Mancano ormai pochi giorni alla fine di aprile e con questo anche poche settimane alla fine del campionato. Per il triplice fischio della serie A, infatti, si devono aspettare solo 7 giornate dato che quella di ieri era la 31ª. Se si vuole guardare il disegno più in grande, mancano due mesi e poco più per la fine della stagione che ci sarà il 30 giugno. Da quel giorno in poi avrà il via il momento più bello per questo sport: il calciomercato.

Tiago Pinto si sta già muovendo perché sa bene di dover rinforzare la rosa in vista della prossima annata. L’obiettivo di José Mourinho, oltre che quello dei Friedkin, è quello di lottare per palcoscenici sempre migliori. Per farlo, lo Special One ha bisogno di una squadra di qualità maggiore, per poter esprimere al meglio le proprie idee. Riuscire a regalare al portoghese i giocatori che chiede o almeno i rinforzi nei reparti considerati più bisognosi è un grande passo avanti per Pinto, che sta monitorando il mercato.

Sostenibilità è la parola d’ordine per la Roma, che deve fare i conti con la Uefa e con il Financial Fair Play. Per questo motivo, ripetere una campagna fondata sui parametri zero sarà fondamentale. Così Pinto ha già individuato qualche profilo che può fare al caso della Roma nel prossimo calciomercato. I nomi più caldi sono quelli di Evan Ndicka e Houssem Aouar, ma se ne stanno aggiungendo altri.

Calciomercato Roma, si propone al club: no secco

Uno di quelli che stanno facendo il giro de mondo è quello di Roberto Firmino, attaccante brasiliano del Liverpool, che a fine anno andrà in scadenza di contratto e abbandonerà i Reds, Il trentunenne, trentadue a ottobre, ha deciso di lasciare il club di Premier League e sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma.

Come riporta Marca, c’è un importante aggiornamento sul futuro dell’ex Hoffenheim. Questo si è proposto al Barcellona, ma i blaugrana hanno rifiutato il giocatore visto che non hanno bisogno di rinforzare la zona centrale dell’attacco. Nel mirino degli spagnoli ci sono le ali, ma data la presenza di Lewandowski un’altra punta, per di più di livello, non serve. Può esultare così Tiago Pinto che può continuare a sognare di prendere Firmino.