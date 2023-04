Calciomercato Roma, oltre 90 milioni sul piatto: miraggio Abraham

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra hanno le idee molto chiare: non attendono più per mettere a segno il blitz programmato da tempo. Effetto domino Abraham.

Archiviato lo stop di Bergamo contro l’Atalanta, per la Roma di José Mourinho è già tempo di programmare le prossima sfida di campionato contro il Milan. Un confronto importantissimo, snodo cruciale per il percorso dei giallorossi, che vogliono continuare ad inseguire un piazzamento Champions.

All’appuntamento con i rossoneri, però, la compagine di Mourinho non si presenterà al top della forma. Sono tante le defezioni che tengono in apprensione lo Special One. Nel corso delle prossime ore, poi, si saprà di più sulle condizioni di Paulo Dybala, costretto a chiudere la gara con l’Atalanta zoppicando visibilmente a causa di un’entrataccia di Palomino.

Puntando il focus sull’attacco, la prestazione fornita da Tammy Abraham ha deluso nuovamente le attese. L’attaccante inglese non è riuscito quasi mai a rendersi pericoloso, dialogando male e poco con la squadra. Dopo i segnali incoraggianti delle scorse settimane, quindi, l’ex attaccante del Chelsea non è riuscito a trovare quella continuità di rendimento tanto attesa. Intanto le voci sul suo futuro continuano a tenere banco.

Calciomercato Roma, lo United ha rotto gli indugi: assalto convinto a Kane

Dal canto suo la Roma non ha alcuna intenzione di svendere Abraham. I giallorossi potrebbero dunque sedersi al tavolo delle trattative soltanto se dovessero ricevere un’offerta da almeno 45/50 milioni di euro. Cifra che nessuno, al momento, ha prospettato, a dispetto dei diversi spifferi che vorrebbero un clamoroso ritorno di Abraham in Premier League. Accostato soprattutto allo United e all’Aston Villa, il numero 9 della Roma, in realtà, non ha chiuso le porte neanche ad un ritorno al Chelsea.

Si vociferava di un possibile assalto del Manchester United per Abraham in estate. Del resto lo scacchiere tattico di ten Hag necessita di un ariete d’area di rigore in grado di capitalizzare la mole di gioco creata dai Red Devils. In realtà lo United avrebbe già scelto l’attaccante con cui completare il proprio reparto, e tutti gli indizi non portano al bomber della Roma.

Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, infatti, il club di Manchester sarebbe pronto a rompere gli indugi per Harry Kane, al passo d’addio con il Tottenham. Dopo una stagione piuttosto tribolata, il capitano degli Spurs sarebbe intrigato all’idea di cambiare aria, per trovare nuovi stimoli e motivazioni. Che quello dello United sia tutt’altro che un mero sondaggio esplorativo è testimoniato dall’offerta che avrebbe intenzione di mettere sul piatto, superiore ai 90 milioni di euro. Effetto domino che, a quel punto, allontanerebbe in maniera definitiva Abraham da un possibile approdo all’ombra dell’Old Trafford. Scenario in evoluzione.