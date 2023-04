Rinvio ufficiale in Serie A e calendario stravolto: tutti gli orari

Rinvio ufficiale e calendario della Serie A stravolto. La Lega Serie A ha deciso per lo spostamento della gara nella trentaduesima giornata: ecco i nuovi orari

La Serie A è entrata nella volata finale e c’è il rinvio ufficiale della prossima gara che ridisegna il calendario del campionato italiano. La Roma tornerà in campo sabato pomeriggio allo stadio Olimpico, nello scontro diretto per la zona Champions League contro il Milan di Stefano Pioli. Lo stesso giorno si sarebbe dovuto giocare il derby campano tra Napoli e Salernitana, ma la Lega ha deciso di concedere il rinvio della gara dei partenopei.

La squadra guidata da Luciano Spalletti ha messo le mani sul terzo scudetto della sua storia. La vittoria in casa della Juventus ha proiettato i partenopei a più diciassette punti sulla Lazio di Sarri, seconda in classifica. La prossima gara, il derby campano contro la Salernitana, potrebbe consegnare la matematica certezza del titolo agli azzurri in caso di successo nel derby e mancata vittoria della Lazio contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Per questioni di ordine pubblico, e per avere la certezza del risultato della seconda in classifica, le amministrazioni locali napoletane avevano chiesto il rinvio della gara di un giorno. Ora arriva l’annuncio ufficiale del Presidente della Commissione Vigilanza Lega Serie A

Ufficiale, Napoli-Salernitana rinviata a domenica: l’annuncio in diretta

L’avvocato Giuseppe Staiano è intervenuto sul tema in diretta sulla trasmissione Twich TV PLAY a calciomercato.it. l Presidente della Commissione Vigilanza ha anticipato la scelta ufficiale della Lega Serie A: “Napoli-Salernitana si giocherà domenica“.

Tanta attesa intorno all’orario della gara, che per motivi di esclusività dei diritti televisivi non può essere lo stesso di Inter-Lazio. L’avvocato Staiano ha anticipato l’annuncio ufficiale in diretta: “Per l’ufficialità è questione di secondi: Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15“. Il Presidente della Commissione Vigilanza della Lega Serie A aggiunge: “La Lega Serie A non aveva la possibilità di spostare la partita, perché ha dei contratti con i broadcaster televisivi. Come il presidente Lorenzo Casini ha dichiarato la Lega assume un atteggiamento equo in base a questo tipo di richiesta.“