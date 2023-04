Roma-Milan, rivoluzione Mourinho: la decisione su Dybala

Roma-Milan, José Mourinho medita una nuova rivoluzione in vista dello scontro diretto di sabato allo stadio Olimpico. Ecco la decisione su Paulo Dybala.

Si chiude un mese decisivo in casa Roma, attesa da un nuovo scontro diretto allo stadio Olimpico. I giallorossi, usciti sconfitti dal Gewiss Stadium di Bergamo, ospiteranno sabato pomeriggio il Milan di Stefano Pioli. Le due squadre sono a pari punti in classifica, e la sfida d’andata di San Siro si è chiusa con un rocambolesco pareggio per 2-2 a gennaio. Sarà uno scontro diretto per la corsa al quarto posto, le due squadre distano tre punti dalla Juventus di Allegri, ora in terza posizione in classifica.

José Mourinho deve fare i conti con diversi problemi dall’infermeria giallorossa. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle scorse ore Paulo Dybala hanno escluso problemi di grave natura dopo lo scontro con l’atalantino Palomino. La ‘Joya’ sarà a disposizione del tecnico portoghese, che però dovrebbe ancora una volta farlo partire dalla panchina. Nella sfida di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini a partire dal primo minuto, alle spalle di Tammy Abraham, è stato Ola Solbakken. José Mourinho sembra pronto a mescolare ancora una volta le proprie carte, con l’emergenza totale in difesa causata dagli stop di Smalling e Llorente.

Roma-Milan, cinque cambi per Mourinho: Dybala verso la panchina

Lo Special One sembra orientato a far partire dalla panchina Paulo Dybala in vista della sfida al Milan. Nell’undici titolare della Roma si aspettano almeno cinque cambi rispetto alle scelte ufficiali di Bergamo. Al posto della ‘Joya’ dal primo minuto allo stadio Olimpico dovrebbe partire l’ex rossonero, Stephan El Shaarawy.

Oltre al numero 92 nell’undici titolare dovrebbe rivedersi Nemanja Matic sulla linea di centrocampo. In difesa la scelta dovrebbe cadere su Marash Kumbulla, in seguito agli stop di Smalling e Llorente. Sulla corsia di sinistra è pronto a riprendersi il proprio posto Leonardo Spinazzola, con Zalewski sulla corsia di destra. L’ultimo ballottaggio è per il ruolo di terminale offensivo, stavolta la scelta dal primo minuto dovrebbe ricadere su Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ potrebbe essere preferito a Tammy Abraham, secondo quanto riporta il sito Sport.sky.it.